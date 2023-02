Cristiana Ciacci, figlia Little Tony/ “Gino Paoli si scusi, a Sanremo dette menzogne”

Cristiana Ciacci, figlia di Little Tony, si è scagliata contro Gino Paoli per le sue dichiarazioni al Festival di Sanremo 2023. Il cantante, ospite della kermesse ligure, ha raccontato che Antonio Ciacci sarebbe stato ripetutamente tradito dalla moglie Giuliana Brugnoli. “Ho sentito delle frasi che non avrei mai voluto sentire. Ci sono rimasta male, ero senza parole. Ha detto una grande bugia. Io sono certa che questa cosa non sia mai accaduta. È stato veramente fuori contesto, indelicato e inappropriato. Una enorme menzogna nei confronti di due persone che non ci sono più”, ha commentato la donna in collegamento a ItaliaSì.

“Quando si parla di persone defunte, bisognerebbe farlo soltanto per onorarne la memoria. I miei genitori non possono smentire o replicare. Il compito spetta a me, la loro unica figlia. Mio zio, il fratello maggiore di papà, l’unico ancora vivo, sta male e piange da una settimana. I miei social network sono esplosi, ho ricevuto centinaia di messaggi perché tutti si sono sentiti offesi e indignati. Io mi faccio portavoce dei miei genitori per ripristinarne la memoria e l’onore che sono stati lesi”, ha aggiunto.

Cristiana Ciacci, la figlia di Little Tony, pretende dunque delle scuse da Gino Paoli. “È stata un’offesa a livello planetario, dato che il Festival di Sanremo va in onda in tutto il mondo, in diretta e in differita. Mi aspetto come minimo delle scuse pubbliche, ma qualora ciò non avvenisse, mi accontenterei anche che fossero private. A distanza di una settimana, invece, c’è un totale silenzio dall’altra parte. Non è concepibile uno sbaglio del genere, scusarsi sarebbe stato il minimo. Ciò non è avvenuto e dubito che avverrà”, ha affermato. Anche la redazione di ItaliaSì ha provato a mettersi in contatto con il cantante per questo motivo, ma quest’ultimo non ne ha voluto sapere.

L’unica figlia di Antonio Ciacci è dunque decisa a querelare il diretto interessato. “Mia mamma era una donna estremamente forte e libera, ma non credo che abbia potuto fare un festino con gli amici di papà mentre lui era al Cantagiro. Mi sento di escluderlo totalmente. Non so se rinuncerei a procedere per vie legali nel caso in cui mi chiedesse scusa. L’età non è una scusante, ci sono stati tanti artisti grandi che si sono comportati in maniera impeccabile. Le scuse sarebbero già tardive”, ha concluso.











