Cristiana Melis, moglie di Paolo Crepet/ “Definirlo imprevedibile è riduttivo…”

La moglie di Paolo Crepet, Cristiana Melis, ha fatto un curioso ritratto della loro storia d’amore e della loro longeva unione, un matrimonio che attraversa indenne gli anni che passano nel segno di una grande complicità. Alcuni aneddoti della vita della coppia sono emersi nella recente intervista dei coniugi sulle pagine del Corriere della Sera, ed è proprio attraverso il racconto di Cristiana Melis che si scoprono riflessi inediti della personalità del famoso psichiatra e scrittore.

Ai microfoni del quotidiano, Cristiana Melis non si definisce una fan del personaggio Crepet, ma di Paolo: “Lo seguo poco nelle sue trasferte perché il mio lavoro non me lo permette, e quando lo faccio amo sedermi tra il pubblico, lontano. È un modo per riscoprirlo. Mi piace quando mi cerca con lo sguardo. Un continuo ritrovarsi…“. Proprio il fatto di non essere tra le sue principali fan sarebbe una delle caratteristiche che Paolo Crepet ama di più in sua moglie: “Mi piace perché non è una di quelle persone che mi seguono nelle conferenze. Anzi, lei non mi segue proprio“.

Cristiana Melis racconta Paolo Crepet: il ritratto dietro le quinte della loro unione

Nel corso della stessa intervista rilasciata dai coniugi Paolo Crepet e Cristiana Melis al Corriere della Sera, la moglie dello psichiatra ha parlato di quando è nato il loro amore e di come è stato il loro primo (singolare) appuntamento. “Mi portò a cena in due ristoranti – ha raccontato Cristiana Melis al quotidiano –. Al primo mi consigliò di ordinare solo una pasta. Poi pagò il conto e mi portò ad un secondo ristorante dove mi consigliò di ordinare un pollo alla brace. Ecco, lui ha la capacità di stupirmi…”. Per questo e altri curiosi episodi della loro vita di coppia – come quando Paolo Crepet sorprese la sua dolce metà presentandosi in stazione con una torta per il suo compleanno -, Cristiana Melis ha dichiarato che definire il marito “imprevedibile è riduttivo“.

Paolo Crepet e Cristiana Melis sono insieme da anni e uno dei segreti della loro unione è l’ironia, ma anche la passione per i regali bizzarri che si sono spesso scambiati a vicenda. Uno di questi è un’urna funeraria che lo psichiatra, come lui stesso ha rivelato al Corriere, le ha donato. Questo il ricordo di Cristiana Melis di quel regalo particolare: “Mi ha fatto ridere. Ma l’ho interpretato come un dono di eternità: mi disse che se fosse successo prima a me quell’urna sarebbe servita per portarmi sempre con lui nei suoi viaggi…“. E poi un’altra curiosa rivelazione di Cristiana Melis sulla quotidianità di Paolo Crepet tra le mura domestiche e davanti alle telecamere, dove i suoi outfit colorati non sono passati inosservati: “Dico che a casa spesso manca il latte in frigo – ha commentato la moglie – ma l’ammorbidente non manca mai. Paolo è come una ‘cartella colori’, i suoi maglioncini colorati non sono altro che la sua visione della vita fatta di emozioni, progetti, curiosità“.











