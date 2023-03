Cristiano Ardenzi, chi è il figlio di Ornella Vanoni?/ Lei: “felice se lui lo è”

Chi è Cristiano Ardenzi, figlio di Ornella Vanoni

Cristiano Ardenzi è il solo ed unico figlio di Ornella Vanoni nato dal matrimonio con l’impresario e e talent scout Lucio Ardenzi. La cantante è stata legata all’ex marito dopo la fine della lunga e tormentata storia d’amore con il regista Giorgio Strehler. Proprio la Vanoni ricordando l’incontro con l’ex marito disse: “non sapevo cosa fare di me. Mi ero lasciata con Strehler che era sposato, amavo Paoli che era sposato, incontro Ardenzi, mi sposo”. Nel 1960 la cantante si è sposata in matrimonio con l’ex impresario e talent scout. Dal loro amore è nato Cristiano, il primo ed unico figlio della cantante di cui si conosce davvero poco.

Il figlio di Ornella Vanoni, infatti, non si è mai mostrato in pubblico e non ha mai rilasciato interviste tenendosi ben lontano dal mondo dello spettacolo e del gossip. Sono davvero pochissime le informazioni su Cristiano che è apparso insieme alla mamma in qualche foto in cui era piccolo.

Cristiano Ardenzi, il rapporto con la mamma Ornella Vanoni

Chi è Cristiano Ardenzi, il figlio di Ornella Vanoni? Nato dal matrimonio e dall’amore con l’impresario e e talent scout Lucio Ardenzi, Cristiano oggi ha 61 anni, ma non è dato sapere di più. Non lavora nel mondo della musica né tantomeno nel mondo dello spettacolo. Di certo possiamo dirvi che è padre di due figli: Matteo e Camilla, i nipoti di Ornella Vanoni. Proprio dalla mamma ha preso la passione per la musica e ha duettato con lei nel brano “E del mio cuore”. Il rapporto tra mamma e figlio è sereno con la cantante che, in una lettera a Il Mattino, ha raccontato: “abbiamo ricostruito un rapporto critico. Oggi sono felice se mio figlio è felice. Non ho trovato l’uomo giusto. Tornando indietro lo cercherei con dei figli, così si fa un bel casino insieme”.

Non solo, la Vanoni parlando del figlio ha aggiunto: “mio figlio mi guarda con sospetto”, mentre sul ruolo di nonna ha confessato “sono una nonna amorevole, anzi sono la nonna più straordinaria del mondo”.

