Cristiano Ardenzi, chi è il figlio di Ornella Vanoni?/ “Ero seconda pure come madre”

Chi è Cristiano Ardenzi? Il figlio di Ornella Vanoni non canta ma sua nipote si

Cristiano Ardenzi è il figlio della grande cantante Ornella Vanoni e di Lucio Ardenzi, ex marito della cantante morto nel 2002. Cristiano, classe 1962, è un figlio d’arte ma che ha scelto di intraprendere una strada completamente diversa dal mondo dello spettacolo, tanto che nonostante svariate richieste non si è mai mostrato pubblicamente, non ha mai rilasciato interviste ne ha preso parte in qualche modo al mondo dei riflettori.

Ornella Vanoni "Ha più diritto un ventenne di stare a Sanremo che un ottantenne?"/ La replica alle polemiche

Nato in un contesto familiare che qualche anno dopo la sua nascita è diventato complesso a causa della separazione dei genitori e dai loro rapporti che non erano ottimi, Cristiano Ardenzi è apparso insieme a Ornella Vanoni solo in qualche foto in cui era molto piccolo ma da cui traspariva la grande somiglianza alla madre e gli stessi riccioli rossi. Attualmente Cristiano ha 61 anni, non sappiamo molto di lui perché non ha neanche i profili social ma fortunatamente è stata Ornella Vanoni a parlare di lui nel corso del tempo. Nella biografia la cantante italiana aveva raccontato che dopo essersi sposato, suo figlio l’ha resa nonna ben due volte di: Matteo e Camilla, che ha ereditato la passione per la musica dalla nonna e nel 2007 ha duettato con lei il brano “E del mio cuore”.

Lucio Ardenzi, ex marito di Ornella Vanoni/ Divorzio e lutto: "Ti ringrazio per..."

Il rapporto tra Cristiano Ardenzi e Ornella Vanoni, le dichiarazioni della madre e il legame con Mina

Ornella Vanoni ama moltissimo il figlio Cristiano Ardenzi e sicuramente l’undici febbraio 2023 lui sarà davanti allo schermo per guardare la sua esibizione in veste di superospite al Festival di Sanremo. I due hanno un bel rapporto, dopo la morte dell’ex marito Lucio Ardenzi, la cantante attraverso una lettera lo aveva ringraziato proprio per avergli regalato suo figlio Cristiano, il vero grande amore della sua vita. In merito al loro rapporto Ornella Vanoni aveva dichiarato a “Il Mattino”: “Abbiamo ricostruito un rapporto critico. Oggi sono felice se mio figlio è felice. Non ho trovato l’uomo giusto. Tornando indietro lo cercherei con dei figli, così si fa un bel casino insieme”.

Giorgio Strehler e Gino Paoli, ex fidanzati di Ornella Vanoni/ "O torni con me o..."

Forse Ornella avrebbe voluto dare dei fratelli a Cristiano e invece gli ha dato la possibilità di conoscere molti grandi artisti tra cui Mina, con cui lui aveva un rapporto molto speciale. A “Il fatto quotidiano” Ornella Vanoni aveva raccontato: “Adesso Mina non parla con nessuno, ai tempi belli ci frequentavamo. Tanti anni fa vado al cinema con mio figlio Cristiano, era piccolo, mi chiese una caramella, non ne avevo. E lui: ‘Mina ne ha sempre per me’. Ero seconda pure come madre”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA