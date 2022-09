Cristiano Ardenzi, figlio di Ornella Vanoni/ Lei: “sono una nonna amorevole”

Cristiano Ardenzi e la mamma Ornella Vanoni

Cristiano Ardenzi è il solo ed unico figlio di Ornella Vanoni nato dal matrimonio con l’impresario e artista Lucio Ardenzi. Classe 1962, Cristiano pur essendo figlio di un personaggio famoso ed amatissimo come lo è Ornella Vanoni ha sempre preferito restare nell’anonimato vivendo una vita tranquilla lontana dal clamore mediatico e dalle luci dello spettacolo. Una scelta condivisibile visto che essere figli di non è così facile. Sono davvero poche le informazioni sull’unico figlio della Vanoni che ha sempre preferito non comparire durante le occasioni ufficiali al fianco della mamma.

Lucio Ardenzi, ex marito di Ornella Vanoni/ Lei: "ti ringrazio per nostro figlio"

Tra i due c’è un bellissimo rapporto e un grande affetto. La Vanoni orgogliosissima del suo “bambino” che da anni l’ha resa anche nonna di due splendidi nipoti: Matteo e Camilla. Tra i due proprio Camilla sembra aver ereditato la passione per il mondo della musica e del canto visto che nel 2007, quando non era ancora maggiorenne, la nonna l’ha voluta per interpretare il brano “E del mio cuore”.

Ornella Vanoni scontro con Amadeus all'Arena/ "Con le basi non mi piace cantare"

Il rapporto tra mamma Ornella Vanoni e il figlio Cristiano Ardenzi

Cristiano Ardenzi è il figlio di Ornella Vanoni nato dal matrimonio con l’impresario e e talent scout Lucio Ardenzi. La Vanoni parlando di quel matrimonio durato cinque anni ha confessato: “non sapevo cosa fare di me. Mi ero lasciata con Strehler che era sposato, amavo Paoli che era sposato, incontro Ardenzi, mi sposo”. Dal loro amore è nato Cristiano, un ragazzo molto schivo e riservato di cui si conosce davvero poco. La mamma è consapevole delle difficoltà vissute e incontrate dal figlio nell’essere “figlio di” un personaggio famoso: “per tutti i figli delle donne di successo è un po’ complicato”.

Stefania Sandrelli, Ornella Vanoni e Anna Fabbri, ex Gino Paoli/ Dolori, delusioni e il tentato suicidio

Infine parlando del suo ruolo di nonna ha detto: “sono una nonna amorevole, anzi sono la nonna più straordinaria del mondo. Mio figlio però mi guarda con sospetto”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA