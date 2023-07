Cristiano arrestato al pride fa causa alla città/ “Citava Bibbia, è libertà di espressione”

Un cristiano, che era stato arrestato per aver tentato di citare la Bibbia durante un pride, ha fatto causa agli agenti per aver violato i suoi diritti costituzionali. La notizia della denuncia civile arriva dal Lancaster Patriot e vede come imputati la città di Reading, il sindaco Eddie Moran, il capo della polizia e due agenti di polizia. Blaze Media riporta inoltre che la causa chiede danni non specificati, oltre a spese processuali e onorari, mentre la città di Reading non ha fornito commenti sulla causa.

Questa vicenda ha inizio durante il Reading Pride, la prima marcia annuale nella città. Grazie al racconto dell’uomo che ha filmato il momento dell’arresto, raggiunto dal Lancaster Patriot, si apprende che durante il pride un cristiano avesse iniziato a predicare su un marciapiede pubblico con l’ausilio di alcuni cartelli. Attorno alle 10 del mattino, un agente ha intimato all’uomo di fermarsi e ha quindi proceduto ad ammanettarlo. “Un poliziotto mi ha affrontato, mi ha messo le mani addosso e ha minacciato di arrestarmi se non mi fossi fermato” svela l’autore del video che mostra l’arresto. Il Patriot riferisce che il cristiano stava citando la parabola del ricco e di Lazzaro nel Vangelo di Luca, in cui un uomo ricco implora il padre Abramo di mandare qualcuno ad avvertire i suoi fratelli del luogo di tormento in cui si trova. Si apprende inoltre che al momento dell’arresto i partecipanti del pride avessero applaudito.

Cristiano fa causa dopo essere arrestato al pride: “città deve prendere provvedimenti”

Un cristiano arrestato per aver predicato durante il pride ha fatto causa alla polizia e alla città di Reading, a 90 minuti a nord-ovest di Philadelphia. Una vicenda complessa in quanto pochi giorni dopo l’arresto, l’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Berks ha ritirato le accuse di condotta disordinata nei confronti dell’uomo. Inoltre il sindaco di Reading ha rilasciato una dichiarazione due giorni dopo la caduta delle accuse, affermando che la libertà di parola non si applica al caso di questo predicatore cristiano. WFMZ ha inoltre riferito come il capo di polizia abbia dichiarato attacchi al dipartimento di polizia dopo che l’arresto era diventato virale sul web.

Il Patriot ha spiegato che dopo il suo arresto, il cristiano avesse continuato a predicare ai partecipanti del pride, e a quel punto l’agente responsabile dell’arresto lo ha condotto contro il muro esterno di un edificio, facendolo sedere su un marciapiede mentre altri agenti svuotavano il suo zaino. Adam Steinbaugh, avvocato della Fondazione per i Diritti Individuali e l’Espressione, ha dichiarato a Center Square che l’uomo “non avrebbe mai dovuto essere ammanettato, e la città deve prendere provvedimenti per correggere la cattiva condotta del suo agente e garantire che i suoi agenti non violino il Primo Emendamento in futuro“.











