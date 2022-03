Cristiano Caccamo, vita privata/ Francesca è la fidanzata segreta?

Cristiano Caccamo ha una fidanzata? Tutto quello che c’è da sapere sulla vita privata dell’attore della fiction “Che Dio ci aiuti”. Da tempo si vocifera della presenza di una misteriosa donna nella vita dell’attore calabrese. A rivelarlo è stato il portale VeryInutilPeople che, parlando della vita privata e sentimentale dell’attore, parla di una storia d’amore in corso con una misteriosa donna di nome Francesca. Una relazione che i due vivrebbero da diverso tempo, ma che custodirebbero gelosamente lontano da occhi indiscreti e soprattuto dal mondo del gossip e dello spettacolo. Proprio Diana Del Bufalo, grandissima amica dell’attore, sui social ha pubblicato una foto di gruppo oscurando il viso della misteriosa fidanzata dell’attore. Una scelta che, manco a dirlo, ha scatenato la curiosità del mondo del gossip, ma anche dei tantissimi fan e sostenitori dell’attore.

Flavia Vento, i ritiri dai reality: dalla Fattoria a La pupa e il secchione/ É record

Chi è la fidanzata di Cristiano Caccamo? Non è dato saperlo, ma una cosa è certa l’attore calabrese non è fidanzato con Diana Del Bufalo, tra i due c’è solo un bellissimo rapporto d’amicizia.

Cristiano Caccamo ha una fidanzata?

Cristiano Caccamo è fidanzato? Sembrerebbe proprio di si! La fortunata si chiama Francesca, ma non è dato sapere altro. In passato l’attore calabrese è stato spesso al centro del gossip per alcuni presunti flirt. Tra questi uno con l’attrice Valentina Romani, conosciuta sul set di “Questo è il mio paese”. A smentire clamorosamente la notizia però furono i diretti interessati. Successivamente si è parlato di un flirt con Federica Zacchia, con cui Caccamo ha lavorato nel 2015 sul set di “Cenere”.

Amedeo Goria 'scarica' Vera Miales "La lascio libera"/ "Flirt con Nicolò Scalfi? Lo a

Anche in questo caso, i due non hanno mai confermato la cosa, ma nemmeno smentito anche se sui social proprio l’attore ha pubblicato una foto con Federica e Diana Del Bufalo scrivendo: “con le mie best“. Parlando di vita privata, l’attore nel 2016 dalle pagine di Vanity Fair raccontò: “non ho mai vissuto un amore non corrisposto, ma mi è capitato di accorgermene dopo aver perso la ragazza che amavo. È quando perdiamo qualcosa che ci rendiamo conto di quanto fosse preziosa. Purtroppo, quando l’ho capito, lei non mi ha più voluto con sé”.

LEGGI ANCHE:

Amici 21, Serena in crisi per la Celentano scoppia in lacrime/ "Non mi fa bene"

© RIPRODUZIONE RISERVATA