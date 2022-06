Cristiano De Andrè chiude con la figlia Francesca: bloccata su Instagram/ Nessun riavvicinamento dopo…

Cristiano De Andrè contro la figlia Francesca

Non ci sarebbe stato alcun riavvicinamento tra Cristiano De Andrè e la figlia Francesca che, nelle scorse settimane ha raccontato di essere stata vittima di violenza. Dopo le parole di Francesca, il padre Cristiano, nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, aveva dichiarato: “È un momento difficile per Francesca, lo è sempre stato. Mi auguro che riesca a capire un po’ di cose e a mettere la testa a posto. Purtroppo viviamo in una società dove oggi si può avere successo raccontando il peggio di se stessi. E questo forse è il punto più basso che abbiamo raggiunto”.

Parole che hanno, in seguito, portato la figlia Francesca a replicare in modo duro. Dopo le reciproche dichiarazioni pubbliche, stando all’ultima indiscrezione riportata dal settimanale Chi, non ci sarebbe stato alcun riavvicinamento tra i due. Pare, infatti, che Cristiano De Andrè abbia deciso di chiudere i rapporti con la figlia.

Cristiano De Andrè e Francesca: così hanno chiuso i rapporti

Oggi, il settimanale Chi, nel numero in edicola dal 22 giugno, riporta una nuova indiscrezione sul rapporto tra Cristiano e Francesca De Andrè. Nessun riavvicinamento e nessun contatto tra padre e figlia. Stando a quello che si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini, pare che Cristiano abbia deciso di chiudere definitivamente.

“Cristiano De Andrè dopo aver palesato pubblicamente il suo distacco dalla figlia Francesca (aggredita e vittima di un amore tossico) ha deciso di chiudere ogni accesso per comunicare con la figlia. Anche su Instagram Francesca ora è stata bloccata”, scrive Chi.

