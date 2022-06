Francesca De Andrè vs papà Cristiano/ “Giudica ma pestò mamma della mia sorellastra”

Francesca De Andrè vittima di aggressione da parte dell’ex: la reazione del padre

Francesca De Andrè negli ultimi giorni è stata purtroppo al centro della cronaca per via di un fatto abbastanza increscioso. La giovane, infatti, ha accusato il suo ex fidanzato di averla picchiata ed umiliata. Era l’inizio di maggio quando la nipote del grande Faber svelava attraverso i suoi social: “Ho subito una grave aggressione, violenza fisica, della quale non sono adesso in condizione di parlare”. A parlare in modo ancora più chiaro erano state le immagini, postate sempre via social, in cui apparivano i lividi causati dalle botte che descrivevano perfettamente l’epilogo drammatico di una relazione tossica.

Francesca De Andrè "Pestata e umiliata da ex fidanzato"/ Racconto choc “amore malato”

Sulla vicenda nei giorni scorsi era intervenuto anche il padre di Francesca De Andrè, Cristiano, il quale in una intervista al Corriere della Sera aveva in qualche modo minimizzato sulla vicenda che vedeva coinvolta la figlia la quale, come fa sapere invece The Pipol Cronaca, sarebbe “finita in ospedale con codice rosso e fratture varie in tutto il corpo”. Di contro, De Andrè padre avrebbe suggerito alla figlia di mettere la testa a posto. Sui social, nel frattempo, si mostrava felice in sella alla sua nuova moto: “Mi sono fatto un regalo. Non ho resistito a questa meravigliosa bimba”, ha commentato.

Giorgio Tambellini ex fidanzato Francesca De Andrè/ “Aperto fascicolo per lesioni e…”

Francesca De Andrè replica al padre Cristiano

Dopo le esternazioni di Cristiano De Andrè, non si è fatta attendere la reazione di Francesca che nelle passate ore è intervenuta attraverso il suo profilo Instagram postando tra le Storie lo screen di un articolo di giornale d’archivio nel quale l’ex compagna del cantautore, Sabrina La Rosa, lo accusava di averla picchiata al punto da farla finire al pronto soccorso. “L’amore di Cristiano De Andrè è finito al pronto soccorso”, recitava l’articolo. Nel giorni scorsi, il cantautore parlando della figlia e di ciò che le era capitato si era limitato a dire: “Mi auguro che riesca a capire un po’ di cose per rimettere a posto la sua vita”.

Francesca De André furiosa per l'intervista del padre Cristiano/ "Che schifo, falsità!"

Parole, queste, che Francesca De Andrè non avrebbe particolarmente apprezzato, al punto da commentare, adirata: “È qualche giorno che leggo stando zitta una quantità di cazz*te e cattiverie da urto di vomito. Sono scioccata da quello che ho letto in generale, tra chi incolpa me, parte lesa, chi pensa di sapere cosa e come avrei dovuto comportarmi”. La De Andrè ha proseguito: “Quello che ho subito arriva da amore malato al quale sono stata abituata”. Ed ancora, ha concluso nella Storia su Instagram: “Quella che vedete tumefatta e massacrata di botte da mio padre in questo articolo pubblico (uno dei tanti), è la madre della mia sorellastra. Quando lei era conciata così, mi chiedo, suo padre avrà pensato a regalarsi una moto?”. Parole che sembrano riferirsi proprio al recente acquisto del padre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol Cronaca (@thepipol_cronaca)













© RIPRODUZIONE RISERVATA