Cristiano De Andrè come papà Fabrizio/ Video: “versione casalinga de Il Pescatore”

Cristiano De Andrè sta trascorrendo la quarantena con la sua famiglia e, in occasione della Pasqua, su Instagram, pubblica un video in cui, dopo aver imbracciato la chitarra, regala una versione casalinga de Il Pescatore, una delle canzoni più famose del padre. “Il Pescatore. Qualcosa si ripete..”, scrive su Instagram Cristiano De Andrè. “Un pescatore molto ma molto casalingo dalla family. Ancora Buona Pasqua a tutti voi! Un abbraccio”, aggiunge ancora De Andrè che, circondato dai suoi affetti più cari, compresa anche la figlia Fabrizia con cui ha recentemente riallacciato i contatti mentre con Francesca De Andrè, invece, non ha ancora alcun tipo di rapporto. “Il Pescatore è ispirata ad una novella ecclesiastica e rappresenta Gesù Cristo che perdona l’assassino. Quindi il pescatore non viene ucciso dall’assassino, come alcuni sostengono, perché essendo Gesù, muore in croce”, scrive ancora Cristiano.

Cristiano De Andrè, omaggio a papà Fabrizio con la famiglia

Nella sua casa della Sardegna, circondato dall’affetto dei suoi cari, Cristiano De Andrè rende omaggio al padre Fabrizio che, con la sua musica, ha contribuito a scrivere importanti pagine della musica italiana. La canzone scelta è “Il pescatore” e, insieme a figli e nipoti, regala un momento musicale che è stato particolarmente apprezzato dai fans. “Sarà che in questo momento siamo più vulnerabili ma non ti posso guardare mi emoziono troppo”, scrive un utente. E altri: “caro Cristiano sei sempre più uguale al tuo papà”, “impressionante. Mi ricorda il video di tuo padre”, “che spettacolo”, “quanta bellezza”, le tradizioni di famiglia continuano”, scrivono altri utenti.





