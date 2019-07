Cristiano De André, pace con la figlia Francesca?/ “Ti aspetto per deporre le armi”

Aria di pace tra Francesca De André e suo padre Cristiano? La svolta è arrivata nelle scorse ore, quando il musicista ha pubblicato su Facebook un post con le figlie Fabrizia e Alice. Manca appunto l’ex gieffina, con cui i rapporti sono a dir poco turbolenti. Lo dimostrano le diffide ricevute dalla ragazza durante la sua esperienza al Grande Fratello. Ma ora i due potrebbero mettere la parola fine ad anni di scontri, legali e verbali. «È arrivata anche Alice! Aspetto Francesca quando vuole, per deporre le armi. Con Filippo ci vedremo ad agosto», ha scritto Cristiano De André sui social. Poche parole, ma pesanti quelle del figlio del grande Fabrizio. Soprattutto inaspettate, visto che l’esperienza televisiva di Francesca si era chiusa appunto senza la riappacificazione auspicata anche dalla conduttrice Barbara d’Urso. Ma ora potrebbe arrivare lontano dalle telecamere. Il post di Cristiano De André è a tutti gli effetti una importante apertura nei confronti della figlia. Chissà se risponderà all’appello del padre.

CRISTIANO DE ANDRÉ, PACE CON LA FIGLIA FRANCESCA?

In questi giorni Cristiano De André è in Sardegna per una tappa della sua tournée. Poi tornerà sulla terraferma per le altre date del tour. Ma questi giorni al mare possono essere utili per mettere fine ad una “guerra” che va avanti da anni con la figlia Francesca. «Sardegna! Il mio nipotino Riccardo e mia figlia Fabrizia. Giornate da nonno… Ha già l’occhio mio e di mio padre! E lei è una bravissima mamma», ha scritto in un altro post. Questo è dedicato all’altra figlia, Fabrizia, peraltro molto vicina a Francesca. Dovevano partecipare insieme al Grande Fratello, poi Fabrizia ha fatto marcia indietro per non stare lontana dal figlio. E così Francesca De André si è ritrovata a dover affrontare il reality senza la sorella, che comunque le è stata vicino nei limiti del possibile durante le complesse puntate. Ora Fabrizia e Alice hanno riabbracciato il padre, nella speranza di quest’ultimo che si aggiunga presto anche Francesca. Quest’ultima sui social non ha lanciato segnali, ma presto potrebbero esserci novità.





