Scelta Daniele Paudice a Uomini e donne, chi è: Gaia Gigli o Marika Abbonato?/ Silenzio social della coppia

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, 23 maggio 2024 in onda su Canale 5, Daniele Paudice farà la sua scelta. Il tronista chiude un percorso molto lineare fatto in maniera seria e consapevole e diretto ad un unico obbiettivo: trovare la donna della sua vita. Nel corso delle puntate ha precluso la conoscenza a molte corteggiatrici per concentrarsi solo su due in particolare: Gaia Gigli, 25enne già mamma di bambino di quattro anni e Marika Abbonato, 24 anni ed un passato da modella.

Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che la scelta di Daniele Paudice è ricaduta su Gaia Gigli. Nel dettaglio, senza non troppe sorprese il tronista è arrivato alla scelta con le idee abbastanza chiare. Nelle puntate già trasmesse, durante l’ultima esterna con Gaia le ha dato dei segnali importanti, raggiungendola a Milano per farle una sorpresa. E questo ha scatenato un po’ di gelosia in Marika che non ha nascosto di pensare che, sebbene le cose tra di loro vadano molto bene, Daniele è molto più complice e in sintonia con la rivale.

Daniele e Gaia stanno ancora insieme dopo la scelta a Uomini e Donne? Perché c’è il silenzio sui social

Daniele Paudice ha scelto Gaia Gigli e la ragazza gli ha risposto con si convintissimo, quindi sono Daniele e Gaia la nuova coppia nata a Uomini e Donne. Il loro percorso, però, non è stato privo di complicazioni. Il tronista, in molte occasioni, si è detto frenato nei confronti della corteggiatrice perché già mamma di un bambino. Ha proseguito piano e con i piedi di piombo ma alla fine ha seguito il suo cuore mettendo da parte i timori.

La scelta è stata registrata giorni fa, il 6 maggio, dunque sono trascorse diverse settimane durante le quali gli appassionati di Uomini e Donne hanno iniziato a chiedersi come procede la storia d’amore tra i due. Daniele Paudice e Gaia Gigli stanno ancora insieme? Sui social non condividono stories o scatti e ciò ha allarmato i fan su una loro possibile crisi, la verità è che però fino al momento della messa in onda della scelta non possono postare nulla. A rompere il silenzio, però, ci ha pensato Marika Abbonato, la non scelta che sui social ha lanciato una frase sibillina: “Tutto o niente”

