Cristiano e Giulia, Uomini e Donne/ Jasnaa attacca la dama: “Qual è il tuo obiettivo, lui o la sedia?”

Cristiano e Giulia: nuovo inizio a Uomini e Donne

Colpo di scena nella puntata di Uomini e Donne del 23 aprile 2024 tra Cristiano e Giulia. Maria De Filippi chiama il cavaliere e la dama al centro dello studio spiegando che, nella scorsa puntata, la scelta di Cristiano di lasciare il numero a Jessica, aveva scatenato una dura reazione di Giulia che aveva fatto un passo indietro. Maria spiega che Cristiano, per tutta la settimana, ha provato a recuperare e con tanta fatica ci è riuscito. Cristiano e Giulia, infatti, spiegano di essere usciti nuovamente insieme e di aver risolto. “Cristiano per te c’è un’altra donna”, dice poi Maria De Filippi.

“Non mi sembra il caso”, risponde il cavaliere evitando di far entrare la signora. “Mi sembra un po’ esagerato visto che sono ancora in una fase di conoscenza”, interviene Tina Cipollari. “Non gli pare opportuno per non scatenare la reazione di Giulia visto quello che è successo l’altra volta con Jessica”, replica Maria De Filippi.

Durante il confronto tra Cristiano e Giulia, interviene Jasna attaccando la dama. “Tu sei venuta per Cristiano. Mercoledì è uscita la puntata del tuo centro studio. Mi dici il senso di postare nel tuo account Instagram business la tua foto al centro dello studio di Uomini e Donne scrivendo ho raggiunto il mio obiettivo. Ora io ti chiedo qual è il tuo obiettivo? Cristiano o il centro studio?”, chiede Jasna a cui dà ragione Aurora Tropea che fa notare a Cristiano come lei, dopo una settimana di attesa, abbia deciso di uscire con Cristiano il giorno prima della registrazione. “Io non ho nessun problema. Il mio profilo privato è connesso a quello business e quindi quando posto una foto sul mio profilo privato si pubblica anche su quello business”, replica Giulia.

“Tutti sono in televisione e non mi pare che voi siate a casa vostra. I social li usate molto anche voi”, sbotta Gianni Sperti. “Cosa ha fatto di male Giulia e perché bisogna per forza attaccare le altre donne?”, interviene Elisa, un’altra dama del parterre. A difendere Giulia interviene anche Cristina Tenuta che fa notare ad Aurora e Jasna che il loro atteggiamento non si discosta molto da quello di Giulia.











