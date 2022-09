Cristiano Iovino è l’amante di Ilary Blasi?/ Totti lancia il sospetto, lui replica: “È solo un’amica”

Cristiano Iovino, chi è il presunto amante di Ilary Blasi

Quando Francesco Totti, nell’intervista rilasciata al Corriere, ha dichiarato di non essere stato lui a tradire per primo, tutta l’attenzione si è spostata sul presunto amante di Ilary Blasi. “un uomo molto lontano dal suo mondo. E per fortuna”, è stato il commento di Totti su quest’ultimo, di cui però non ha fatto il nome. D’altronde un nome c’è ed è da settimane che circola tra gossip e indiscrezioni: quello di Cristiano Iovino.

Trentaseienne personale trainer, Iovino è noto anche per una sfilza di ex fidanzate modelle, influencer e soubrette, tra troviamo Giulia De Lellis e Zoe Cristofori. Avrebbe conosciuto Ilary Blasi a Milano nei primi mesi del 2021 e da lì sarebbe partito tutto. Ma cos’è accaduto realmente tra i due? C’è stata davvero una relazione?

Cristiano Iovino ha avuto un flirt con Ilary Blasi? Lui sceglie il silenzio, poi replica al gossip

Una domanda che è stata di recente posta proprio a Cristiano Iovino dall’agenzia di stampa AdnKronos, alla quale come risposta è arrivata un ‘no comment’. Cristiano non vuole rilasciare dichiarazioni, al momento, sulla vicenda già di per se intricata: “Sì ho letto, vi ringrazio ma di questa cosa non mi interessa proprio parlare”, ha infatti tagliato corto il personal trainer. Una risposta ha inizialmente portato a credere ad un silenzio ‘forzato’, mirato a non svelare qualcosa che effettivamente esiste ed è coerente con le indiscrezioni delle ultime settimane.

Questo però fino a quando Cristiano ha deciso di replicare al gossip attraverso il suo legale che ha chiarito i rapporti che il personal trainer avrebbe con la Blasi. Queste le sue parole: “In merito agli articoli diffusi negli ultimi giorni dagli organi di stampa, il signor Cristiano Iovino invita tutti gli operatori dell’informazione a non dare credito alcuno a chi lo addita, mediante ricostruzioni false e strumentali, come protagonista di vicende dalle quali è del tutto estraneo. Precisa di conoscere la signora Blasi meramente in quanto amica di conoscenti comuni, tra i quali la sua agente Graziella Lopedota.”











