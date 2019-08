Cristiano Malgioglio/ Borsetta da donna e fichi: “E lo sconto?”

Dimenticate i famosi tacchi rossi che hanno buttato a terra Barbara d’Urso oltre il diretto interessato, Cristiano Malgioglio. L’opinionista ha posato i tacchi nell’armadio a favore di una borsetta un po’ sopra le righe e da donna ma sicuramente adatta a lui come gli stessi fan confermano e gli fanno notare. Qualche ora fa il nostro amato opinionista si è mostrato in un nuovo video social da postare su Instagram proprio mentre, armato di questa bella e appariscente borsetta si dedica alla spesa di frutta per la sua dieta. Tra albicocche, uva e fichi (per i quali va matto), Malgioglio mostra il suo accessorio durante il video dicendosi certo che è destinata alle donne ma “questo non lo fermerà da portarla” visto che lui arriva dove gli altri non si spingerebbero mai. Inutile dire che le risate non mancano così come l’approvazione dei fan che non solo apprezzano la borsa ma anche l’allegro siparietto con il suo fruttivendolo di fiducia.

DALLE VACANZE CON BARBARA D’URSO ALLA BORSETTA E LO SCONTO

In particolare, Cristiano Malgioglio si avvicina all’uva, la prende e la mostra al fruttivendolo chiedendo il prezzo al chilo e poi lo sconto. In realtà la risposta che riceve non è quella che si aspettava visto che il prezzo con “lo sconto” era superiore a quello normale e lo stesso Cristiano Malgioglio si fa scappare una risata senza mai dimenticare la borsetta che tiene salda tra le sue mani. Cosa avrà fatto alla fine l’opinionista? Da quanto si evince dai suoi post successivi sembra proprio che non abbia comprato niente dicendosi a dieta proprio come l’amica e collega Barbara d’Urso che, ad un passo dal ritorno in tv, si è messa in riga tra dieta e sport. Li ritroveremo insieme in tv magari con la borsetta a seguito?

Ecco il divertente video postato da Malgioglio:





