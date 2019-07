Barbara d’Urso, countdown terminato/ Foto, in arrivo lo spot del nuovo Pomeriggio 5?

Il conto alla rovescia è finito: Barbara d’Urso, oggi, dovrebbe svelare cosa si nasconde dietro il misterioso countdown che da giorni sta incuriosendo gli utenti della rete ed in particolare gli “amici di Instagram”. Cosa ha in servo la signora di Canale 5? Dopo essersi concessa alcune settimane di totale relax lontana dai numerosi studi televisivi che solitamente popola, tra mare, sole e buon cibo, la nostra Carmelita scalpita ormai all’idea di tornare il prima possibile dai suoi amati telespettatori. Oggi però, è stata proprio la padrona di casa di Pomeriggio 5 a postare una foto con la quale ha voluto interrompere il conto alla rovescia (che tanto ha appassionato i followers divoratori delle sue Storie Instagram), scrivendo: “Tra un po’… per voi… #summer2019 #colcuore”. Nello scatto, una piscina nelle cui acque cristalline galleggia un salvagente, neanche a dirlo, a forma di cuore. Se volessimo trovare un indizio da questo scatto, potremmo immaginare l’arrivo dello spot della nuova stagione di Pomeriggio 5, come accaduto nella precedente edizione. L’attesa, tuttavia, sta “logorando” i fan più curiosi, che si stanno sprecando nello spazio riservato ai commenti.

BARBARA D’URSO: COSA BOLLE IN PENTOLA? COUNTDOWN TERMINATO

Barbara d’Urso e il countdown terminato sui social: cosa bolle in pentola? Ormai è questione di minuti ed a breve scopriremo cosa si nasconde dietro questa frizzante attesa resa ancora più originale da quel pizzico di mistero sollevato dalla conduttrice dell’ammiraglia Mediaset. Si tratta davvero dello spot della nuova stagione di Pomeriggio 5, in partenza alla fine di agosto (salvo cambio dell’ultimo minuto), oppure ha a che fare con un nuovo progetto magari celato dietro l’hashtag “#summer2019” che Carmelita sta usando con sempre maggiore frequenza negli ultimi scatti social? Tra chi non vede l’ora di saperne di più e chi la invita a continuare ancora per qualche giorno le sue vacanze, non mancano come sempre i “leoni da tastiera” che con frasi scritte in un italiano appena accennato ne approfittano per inviarle offese gratuite e spesso volgari. Che, saggiamente, Barbara d’Urso ignora.

Visualizza questo post su Instagram Tra un po'……… per voi…..#summer2019 #colcuore ❤️❤️❤️❤️❤️ Un post condiviso da Barbara d'Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 22 Lug 2019 alle ore 2:49 PDT





