Cristiano Malgioglio “Fidanzato? Sto con ragazzo turco”/ “Convivenza? Abbiamo ripreso a vederci ma…”

Cristiano Malgioglio è perdutamente innamorato. Il cantautore ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in cui si è raccontato senza filtri. Malgioglio ha parlato del suo amore per un ragazzo di Istanbul con cui prosegue la frequentazione. Cristiano Malgioglio, però, ha recentemente dichiarato di essere fidanzato con un nutrizionista di 38 anni che vive a Istanbul, dove gestisce una palestra con il fratello. In un’intervista al Settimanale Chi di qualche tempo fa Cristiano aveva aggiunto ulteriori dettagli in merito al loro primo incontro: “Eravamo nei pressi di piazza Taxxim, a Istanbul. Io stavo guardando un tappeto di tulipani quando vedo passare questo gran bel ragazzo. Lui mi guardava come un serpente affamato mentre io cercavo di stare sulle mie. La verità è che ci è bastato uno sguardo per andare in confusione e poi, come sempre, da cosa nasce cosa”.

Per il momento Cristiano ha preferito mantenere il riserbo su questa storia tanto che sui social non ha pubblicato nessuna foto in compagnia di questo giovane ragazzo. Ora però Cristiano fa una rivelazione che riguarda il suo futuro: “Ho una bella storia con un ragazzo che vive a Istanbul anche se la pandemia ha distrutto un po’ il feeling. Stare ogni sera a gesticolare davanti al cellulare perché lui parla turco e io no mi ha fatto venire i reumatismi alle braccia”.

Cristiano Malgioglio vorrebbe trasferirsi a Istanbul. La storia con il ragazzo turco deve procedere a gonfie vele perché stando alle ultime dichiarazioni, Cristiano starebbe facendo sul serio. E’ la prima volta che l’artista si espone così su una sua love story. Cristiano ha confidato che il suo desiderio sarebbe quello di prendere una casa a Istanbul: “Ora abbiamo ripreso a vederci, vorrei trasferirmi lì”. Cristiano Malgioglio frena però sul matrimonio. L’artista ha raccontato di non riuscire a rimanere fedele ad un uomo e che per questo motivo esclude l’idea di unirsi civilmente con qualcuno: “Sono infedele di natura. Prendo cotte di continuo, neanche fossi un diciottenne in spiaggia. Non sono geloso neppure delle persone con cui ho lavorato”.

Nella stessa intervista al Corriere della Sera, Malgioglio ha svelato un retroscena sulla malattia che lo aveva colpito. Il cantautore si è accorto di avere qualcosa che non andava mentre si dedicava alla routine quotidiana legata alla cura del corpo: “Mi sento miracolato. Ho scoperto per caso di avere un tumore maligno. Mi spalmavo la crema sulle gambe, e non lo faccio mai: ho visto un neo. Dovevo partire per il Brasile, sulla scia del successo di Mi sono innamorato di tuo marito. Per scrupolo mi sono fatto controllare e hanno deciso di operarmi subito, dicendo addirittura che altrimenti avrei avuto pochi mesi di vita”.











