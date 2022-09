Cristiano Malgioglio, gossip e vita privata/ “Sono innamorato”

Cristiano Malgioglio ha un nuovo amore

Cristiano Malgioglio ha un fidanzato? Dopo la storia con un ragazzo turco, il paroliere ha confermato: “come va col mio fidanzato? Tutto bene, grazie…In realtà mi sono da poco innamorato di un’altra persona, che però non lo sa ancora…”. Il cuore dell’istrionico artista è impegnato, ma non è dato sapere chi sia il compagno. A rivelare qualche dettaglio in più sulla sua relazione è stato proprio la zia Malgy ospite del programma “Oggi è un altro giorno”: “se oggi non ho una grande relazione, è perché mi fa paura tutto, mi fa paura la persona che deve vivere con me. Io voglio preoccuparmi della mia persona e amare a distanza”.

Non solo, Malgioglio ha aggiunto: “ho una relazione a distanza molto bella, ne ho avuta più di una, ma tutte finite per colpe mie. Quando subentrano storie molto importanti, mi spavento e voglio fuggire”.

Cristiano Malgioglio e l’ex fidanzato turco: come si sono conosciuti

Prima di questo nuovo amore, Cristiano Malgioglio è stato legato ad un ragazzo turco. Una storia durata diverso tempo e nata quasi per caso stando a quanto raccontato dal paroliere: “eravamo nei pressi di piazza Taxxim, a Istanbul. Io stavo guardando un tappeto di tulipani quando vedo passare questo gran bel ragazzo. Lui mi guardava come un serpente affamato mentre io cercavo di stare sulle mie. La verità è che ci è bastato uno sguardo per andare in confusione e poi, come sempre, da cosa nasce cosa”. Poi l’arrivo della pandemia e la distanza li ha divisi per parecchio tempo, ma nonostante tutto i due sono riusciti a superare la crisi.

Non solo la Turchia nel cuore della zia Malgy che in passato è stato anche con un uomo di Dublino: “io ho una storia da 10 anni a Dublino, la compagnia aerea è diventata ricca con i miei biglietti di andata e ritorno. È un amore importante, è l’amore della mia vita. Non svelo il nome… va bene, posso dirti Michael”.

