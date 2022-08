Cristiano Malgioglio “TV? Subite tante umiliazioni, avevano paura di me”/ “Choc terribile da Corrado”

Malgioglio e le umiliazioni subite in TV: “Avevano paura di me”

Non è stata una vita facile per Cristiano Malgioglio, anche dal punto di vista lavorativo. Oggi amatissimo da tutte le età, molti anni fa ha dovuto fare i conti con molte porte chiuse in faccia. “Avevano tutti paura di me”, ha ammesso in una lunga intervista rilasciata al settimanale OGGI, dove racconta e ricorda alcuni dei momenti per lui più difficili ed umilianti vissuti nel mondo dello spettacolo.

“Avevano paura di me, anche se io sapevo che quelle porte prima o poi si sarebbero spalancate. – ha spiegato Malgioglio, ricordando che – Avevo camicie sgargianti, pantaloni a zampa d’elefante, le zeppe ai piedi, una massa di capelli incredibile e un trucco alla David Bowie. A causa di questa mia diversità ho subito tante umiliazioni.”

Cristiano Malgioglio, l’episodio con Corrado a Domenica In: “Fu uno choc terribile”

Malgioglio ne ricorda una su tutte che ha come protagonista il conduttore Corrado: “Una volta dovevo partecipare a Domenica In, e arrivai negli studi con una camicia colorata che mi aveva regalato la cantante Asha Puthli. Corrado non appena mi vide mi mandò a cambiare. Per me fu uno choc terribile.”

Nel corso degli anni ci sono però stati alcuni conduttori che l’hanno aiutato ad ottenere quello che poi è stato un successo eccezionale che dura ancora oggi. “Devo ringraziare Massimo Giletti che in Casa Rai 1 mi permetteva di fare le domande scomode ai personaggi famosi; Carlo Conti che mi ha ‘sdoganato’ portandomi in prima serata su Rai 1 con I raccomandati; e Piero Chiambretti che nei suoi programmi mi ha fatto fare qualsiasi cosa, persino la sirena con tanto di coda. Adoro lavorare anche con Fabio Fazio e con Amadeus.” ha ammesso infime Malgioglio.

