Chi è il fidanzato di Cristiano Malgioglio?/ La Malgi confessa:”Sono infedele di natura..”

Cristiano Malgioglio, single dopo il colpo di fulmine

Cristiano Malgioglio, cantautore e personaggio televisivo italiano con una vena artistica e ironica amata da tutti, soprattutto dal popolo del web. Abbiamo potuto vedere il Cristiano uomo sensibile, emotivo e con un gran bisogno di essere amato e di dare amore al Grande Fratello Vip, quando l’artista ha lasciato il posto ad un grande uomo che si è spesso raccontato mettendo a nudo le sue emozioni. Cristiano ha sempre amato gli uomini e ha sempre amato l’amore, nel corso della sua vita ha avuto molti uomini ma ben pochi sono rimasti nel suo cuore.

A Domenica In Cristiano Malgioglio aveva raccontato di essersi perdutamente innamorato di un uomo di origini turche, nel 2021 durante un viaggio a Istanbul, era stato un vero e proprio colpo di fulmine. Cristiano non ha mai rivelato il nome del suo fidanzato e ci sono solo pochi scatti rubati dei due, scattati da “Chi”. Dopo un po’ di tempo il cantante aveva dichiarato al giornale “La Repubblica” di essere tornato single e aveva descritto i suoi amori come bellissimi ma tormentati e complicati, spesso con vari tradimenti. Poi aveva anche affermato: “Mai sopportato la gelosia, non so cosa voglia dire essere geloso”.

Cristiano Malgioglio torna isieme al suo colpo di fulmine, ecco chi è

Del suo colpo di fulmine, Cristiano Malgioglio aveva raccontato: “Eravamo nei pressi di piazza Taxxim, a Istanbul. Io stavo guardando un tappeto di tulipani quando vedo passare questo gran bel ragazzo. Lui mi guardava come un serpente affamato mentre io cercavo di stare sulle mie. La verità è che ci è bastato uno sguardo per andare in confusione e poi, come sempre, da cosa nasce cosa”. Cristiano e il fidanzato durante il periodo della pandemia avevano avuto un po’ di problemi e avevano deciso di allontanarsi, in quel periodo Cristiano aveva anche affermato che se stava da solo era anche perché aveva molta paura delle relazioni e delle delusioni sentimentali.

Cristiano e il suo colpo di fulmine turco, che sappiamo essere un uomo di 40 anni, nutrizionista, hanno ricominciato a sentirsi e per il cantante la storia sembra essere importante, al punto tale che ha pensato di trasferirsi insieme a lui, ma evitando possibili unioni civili poiché non si ritiene una persona del tutto fedele: “Sono infedele di natura. Prendo cotte di continuo, neanche fossi un diciottenne in spiaggia. Non sono geloso neppure delle persone con cui ho lavorato”.











