Cristiano Malgioglio “Le farfalle di Loredana Bertè sono mie”/ “Le ha viste al GF..”

Cristiano Malgioglio svela sui social non solo di essere un fan del Festival di Sanremo ma anche di Loredana Bertè, l’amica che avrebbe scelto di salire sul palco dell’Ariston con delle farfalle “rubate” al paroliere. Lui stesso, con una serie di storie su Instagram, ha svelato che la rocker gli ha chiesto le farfalle che gli ha visto indossare al Grande Fratello vip e che lui portava appuntate sulla giacca. Loredana Bertè le ha voluto e lui gliele ha date in prestito per una serata speciale come quella di apertura del 71esimo Festival di Sanremo. Felice e contento ha mostrato la sua tv con le farfalle in testa di Loredana svelando poi l’arcano ai suoi fan: “Sono le mie farfalle quelle! Gliele ho regalate io, adoro!”. Poi continua ammettendo che non poteva dirle di no e rilancia: “Le stanno molto bene, brava, vai vai sei pazzesca”.

Cristiano Malgioglio “Le farfalle di Loredana Bertè sono mie”

Subito dopo nelle storie di Instagram, Cristiano Malgioglio ha poi taggato Loredana Bertè sottolineando che le farfalle giapponesi erano un suo dono e mostrando poi insieme la foto della rocker al Festival e quelle della sua giacca alla finalissima del Grande Fratello Vip 2020. In pochi giorni in tv non abbiamo visto solo le farfalle ma anche gli uccelli sfoggiati da Maria Teresa Ruta sempre in testa, che sia questa la nuova tendenza modaiola con cui dovremo fare i conti nei prossimi mesi?

Ecco il video postato da Cristiano Malgioglio su Instagram al grido di “W le farfalle”:

