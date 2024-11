Cristiano Malgioglio è sempre stato legatissimo a sua mamma Carla, così come è sempre stato chiaro quanto il tema rappresentasse per lui un tasto dolente. Non c’è intervista dedicata alla madre in cui le emozioni non prendano il sopravvento e in cui le lacrime facciano da padrone. D’altra parte la mamma è sempre la mamma e Cristiano Malgioglio, se ripensa alla sua, si scioglie come neve al sole. “Quando mia madre Carla è morta ho pianto tutte le lacrime del mondo”, ha confessato Cristiano in una bella intervista rilasciata qualche tempo fa a Verissimo.

Furkan, chi è il fidanzato di Cristiano Malgioglo/ Il cantante: "Ecco perché me lo sono scelto giovane..."

Per il cantante, la madre era un punto di riferimento quotidiano e quando è venuta a mancare si è sentito tremare la terra sotto i piedi. “Mia mamma era la mia vita, tra di noi c’era un legame troppo forte. Quando è morta io cantavo e ad un certo punto si bloccò il nastro”, ricorda sconvolto Cristiano.

Cristiano Malgioglio/ Dalla malattia ai grandi successi, la rivelazione choc: "Avevo 5 mesi di vita, poi..."

Cristiano Malgioglio e i ricordi incancellabili che lo legano a mamma Carla

Insomma non c’è aneddoto, doloroso o felice che sia, che Malgioglio non ricordi. Perché mamma Carla era il suo tutto, il suo porto sicuro dove potersi riposarsi e confidarsi senza giudizio. “Lei era la mia vita, quando è morta mi è venuto un gran dolore al petto e mi sono agitato. Poi quando sono tornatato a Milano e ho visto i poliziotti venire verso di me ho capito”, il racconto choc di Cristiano. La scomparsa di Carla ha mandato letteralmente in crisi Cristiano, che per riprendersi ha dovuto affrontare e attraversare il dolore in analisi. “Non riuscivo più a scrivere e sono andato un cura”, confessa Cristiano Malgioglio.

Cristiano Malgioglio, malattia: "Ho avuto un melanoma"/ "Sarei potuto morire dopo cinque mesi se..."

Ricordi semplicemente incancellabili. Di Carla ne aveva parlato anche durante la sua esperienza al Grande Fratello, confrontandosi con alcuni compagni di avventura. E così un velo di malinconia si posa inevitabilmente sul cantante quando si avvicinano i periodi delle festività, perché senza il calore famigliare manca la condivisione che scalda i cuori. E quello di Cristiano batte ancora oggi per la sua amata mamma Carla.