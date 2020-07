Cristiano Malgioglio mostra il sedere al mare/ “Tutta colpa dell’onda maledetta”

Cristiano Malgioglio si sta godendo l’estate al madre. Il paroliere, negli scorsi giorni, su Instagram, ha mostrato il fisico ai followers sfoggiando un costume che, purtroppo, gli ha giocato un brutto scherzo. Mentre si trovava in acqua, infatti, la forza di un’onda ha fatto abbassato il costume di Malgioglio che si è ritrovato per un momento con il lato B in mostra. Pochi secondi che, però, sono bastati ai fotografi del settimanale Diva e Donna per immortalare l’incidente sexy del paroliere che, anche di fronte all’urto dell’onda, non ha rinunciato alla sua posa da diva. Le foto hanno così fatto rapidamente il giro del web e lo stesso Malgioglio ha deciso di pubblicare l’immagine sul proprio profilo Instagram spiegando anche la dinamica dell’incindente.

CRISTIANO MALGIOGLIO, INCIDENTE SEXY AL MARE

Cristiano Malgioglio regala il primo incidente sexy dell’estate 2020. Al mare, non ha fatto i conti con la forza del mare restando con il lato B scoperto a causa di un’onda che è riuscita ad abbassargli il costume come ha spiegato lui stesso sui social. “Tutta colpa dell”onda maledetta. Gira e rigirano queste foto divertenti su internet. Fossero questi i problemi. No comment I Am very happy. Love“, ha scritto il paroliere che si sta godendo la sua estate. Naturalmente non sono mancati i commenti dei followers tra i quali c’è anche quello di Lisa Fusco. “Scandalo al sole, cara Kim Kardashian fatti più lá”, scrive la soubrette. “Zia Malgi, siamo tutti con te!”, “Sei un grande”, “Ti si ama lo stesso”, È calato un po’ il costume perché fai la dieta sana e sei in formissima! Altro che Belen. Grandissima zia Malgy”, scrivono i followers.







© RIPRODUZIONE RISERVATA