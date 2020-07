Cristiano Malgioglio, urla furiose prima di salire in aereo/ “Perché devo sedermi..”

Cristiano Malgioglio sarebbe stato colto dalla paura prima di salire a bordo di un aereo dove avrebbe dovuto sedersi accanto ad uno sconosciuto. A raccontare quello che sarebbe accaduto in aereoporto è Libero secondo il quale, il paroliere, prima di salire in aereo, dopo aver appreso che si sarebbe dovuto sedere accanto ad uno sconosciuto, avrebbe perso letteralmente la pazienza come scrive Francesco Fredella per Libero. Le norme previste per l’emergenza coronavirus non prevedono il distanziamento sociale in aereo. E’ dunque possibile far decollare i voli con tutti i posti occupati. Malgioglio, dunque, come tutti gli altri passeggeri, si sarebbe dovuto accomodare accanto ad uno sconosciuto. Una situazione che ha fatto infuriare il paroliere che avrebbe cercato di far valere le proprie ragioni con il personale di bordo.

CRISTIANO MALGIOGLIO FURIOSO PRIMA DI SALIRE IN AEREO

Cristiano Malgioglio ha osservato scrupolosamente la quarantena uscendo sempre con guanti e mascherina quando il lockdown è caduto. Con i guanti e la mascherina si è presentato anche in aeroporto come fa sapere Francesco Fredella perdendo la pazienza di fronte alla norma che consente a due passeggeri sconosciuti di sedersi l’uno accanto all’altro. “Perché devo sedere gomito a gomito con uno sconosciuto?”, avrebbe detto il paroliere prima di salire a bordo. “Le regole non prevedono in aereo il distanziamento”, sarebbe stata la risposta della compagnia aerea. Il collaboratore che lo accompagna sempre, poi, sarebbe riuscito a convincerlo a salire a bordo dell’aereo. Cosa sarà accaduto, invece, durante il volo? Malgioglio sarà riuscito ad affrontare il volo tranquillamente?



