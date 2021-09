Cristiano Malgioglio/ Proposta per Amadeus a I Soliti Ignoti: “Voglio Sanremo!”

Si prospetta un anno televisivo ancora una volta ricco di impegni per Cristiano Malgioglio. Lo scorso anno lo abbiamo rivisto nella Casa del Grande Fratello Vip, poi in molte trasmissioni televisive sia come ospite che come concorrente. Prima di iniziare l’avventura come giurato di Tale e Quale Show 2021, questa sera ritroviamo Malgioglio a I Soliti Ignoti con Amadeus. Proprio pochi giorni fa, il celebre paroliere e cantante ha rilasciato un’intervista nella quale ha ammesso di attendere in modo particolare questo incontro.

Cristiano ha infatti da fare una proposta al conduttore del prossimo festival di Sanremo: “Vorrei tornare al Festival come autore”, ha rivelato nell’intervista al settimanale Oggi, “come nel 2020 quando scrissi la canzone per Al Bano e Romina, Raccogli l’attimo. Adesso mi piacerebbe scriverne una per Patty Pravo oppure andare a cantare come ospite, vorrei esibirmi accompagnato da un personaggio grandissimo, devo vedere se accetta”.

Cristiano Malgioglio, lo sfogo in difesa di Loretta Goggi

Cristiano Malgioglio vuole tornare a Sanremo e vuole farlo in grande: Amadeus accetterà la sua proposta? Intanto nelle ultime ore si è reso protagonista di uno sfogo in difesa di Loretta Goggi, costretta a chiudere i suoi profili social dopo il fiume di critiche e insulti ricevuti di recente. Queste le parole di Malgioglio: “Dove sono quelle donne che si fanno paladine delle altre donne? Come mai non hanno difeso Loretta Goggi? Eppure – prosegue Malgioglio – per le ‘donne lampadario’ della Leotta hanno scatenato un putiferio e si trattava di una cosa scherzosa. Come mai invece nessuna di loro ha espresso la sua vicinanza e solidarietà a Loretta Goggi? Eppure si tratta di una cosa molto più grave ma si vede che le femministe scendono in campo solo quando gli fa comodo”.

