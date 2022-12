Cristiano Malgioglio:”Sono fidanzato con Adimir”/ Quanti anni ha, lavoro e come si sono conosciuti

Cristiano Malgioglio: “Il mio fidanzato viene una volta a settimana”

Cristiano Malgioglio si racconta al suo programma, “Mi casa es tu casa”. Il primo ospite è Leonardo Pieraccioni, ma è lui a fare le domande al presentatore. Parte proprio dal fidanzato, un uomo turco, e il conduttore si presta al gioco e risponde alle sue domande: “Io vivo qui, in questa casa, da solo. Il turco viene una volta alla settimana. Con lui è un amore di quelli che hanno un po’ di luce e di oscurità”, racconta.

Pieraccioni è curioso: “Come si chiama di nome? E che lavoro fa?”. Malgioglio rivela: “Si chiama Adimir, ha una palestra. Ha 39 anni e in palestra insegna”. Il conduttore prosegue: “Stiamo ancora insieme, è un amore pazzesco. Viene qui a Roma il sabato”. L’attore chiede: “E hai conosciuto i genitori?”. Lui spiega: “I genitori non li ho conosciuti. Non so se abbia detto del nostro amore. Lui non parla bene italiano. Come parliamo? Il linguaggio dell’amore? Beh, quello si fa sempre”. Imboccato sempre da Pieraccioni, rivela: “Massaggi? Ogni tanto me li fa, quando capita”.

Cristiano Malgioglio e l’amore con il fidanzato turco

Cristiano Malgioglio aveva già parlato in passato del suo fidanzato, un 39enne turco, spiegando a Oggi è un altro giorno che si tratta di “un nutrizionista che, assieme al fratello, gestisce una palestra nel cuore di Istanbul”. Ad aprile 2021, a Domenica In, aveva parlato così della storia d’amore: “Ho incontrato quest’uomo al Gran Bazar. Gli ho sorriso, lui mi ha sorriso. Ci siamo sorrisi. Questa storia va avanti da un anno, lui è un uomo riservato come d’altronde lo sono io”. Dunque ormai sono più di due anni che i due hanno una relazione a distanza, che come ha spiegato il conduttore e personaggio televisivo italiano, va avanti con le frequenti visite di Adimir, che lo raggiunge a Roma una volta a settimana.

