CRISTIANO RONALDO ALLA ROMA?/ Calciomercato: le alternative non mancano ma…

CRISTIANO RONALDO ALLA ROMA? LE POSSIBILI ALTERNATIVE

Il possibile arrivo di Cristiano Ronaldo alla Roma scatena il calciomercato estivo: il portoghese può tornare nella nostra Serie A dopo le tre stagioni alla Juventus, questa volta per vestire la maglia giallorossa. Come sempre in questi casi, a lato dei possibili indizi sulla trattativa di cui si parla concretamente, bisogna anche valutare le possibili alternative: quali sono le altre destinazioni plausibili per Cristiano Ronaldo? Abbiamo già detto che se la discriminante fosse la possibilità di giocare la Champions League, nemmeno la Roma sarebbe un’opzione; in più, al momento i giallorossi non garantirebbero a CR7 nemmeno una lotta vera per lo scudetto. Naturalmente sullo sfondo resta il Psg per possibilità economiche, ma il rinnovo di Kylian Mbappé – con critiche annesse – la presenza di Leo Messi e la difficoltà nel vendere Neymar rendono il colpo parecchio utopico.

Calciomercato Inter news/ Bremer in pugno, de Vrij al bivio: rinnovo o addio

Ancora, Cristiano Ronaldo potrebbe restare al Manchester United: Erik Ten Hag si è detto assolutamente disposto ad allenarlo, la realtà dei fatti è che forse la stagione appena conclusa ha resto la soluzione della conferma a Old Trafford molto meno percorribile, e qui sì CR7 sarebbe rimasto solo in caso di Champions League. Sullo sfondo rimbalza anche un potenziale ritorno alla Juventus: anche qui però solo voci, Massimiliano Allegri in merito era stato parecchio chiaro e sono passati tre anni da allora. Alternative? Magari l’ambizioso Newcastle (che avrebbe abbondantemente la disposnibilità economica per firmare il portoghese e garantirgli il faraonico ingaggio), ma è pacifico (sulla carta) pensare che in Premier League Cristiano Ronaldo non voglia giocare per una squadra che comunque è rivale del Manchester United. Anche per tutto questo allora l’affare Roma può diventare concreto… (agg. di Claudio Franceschini)

Calciomercato Milan News/ C'è l'accordo con Acerbi, le alternative arrivano dal Psg

LA TRATTATIVA PUÒ ENTRARE NEL VIVO

Cristiano Ronaldo alla Roma è un affare di calciomercato che potrebbe anche concretizzarsi. Quattro anni dopo l’incredibile firma con la Juventus, l’estate italiana è caratterizzata dal possibile arrivo del portoghese in Serie A: stavolta, appunto, si tratterebbe di un ritorno perché CR7 ha già giocato nella Juventus tra il 2018 e il 2021, segnando 101 gol in 134 partite, vincendo 5 trofei e laureandosi capocannoniere del nostro campionato. Tornato al Manchester United dopo 12 anni, oggi Cristiano Ronaldo è in uscita da Old Trafford: la Roma, lo avevamo anche detto nei giorni scorsi, è una seria candidata al suo acquisto e, addirittura, la trattativa sarebbe per qualcuno già chiusa, tanto che la stessa Rai avrebbe rilanciato degli audio Whatsapp in cui si parla di contratti già firmati.

Calciomercato Napoli News/ Ansia per Koulibaly, tre giocatori bloccano le entrate

Di certo c’è poco: si era ventilata l’ipotesi di una presentazione in pompa magna per il 29 giugno (oggi) allo stadio Olimpico, la realtà pare diversa ma davvero Cristiano Ronaldo potrebbe vestire la maglia giallorossa, e per il calciomercato Roma sarebbe un colpo enorme. Vero: CR7 a febbraio compirà 38 anni e certamente non è più il calciatore esplosivo ammirato nel Real Madrid, ma qui si parla anche di opportunità di marketing e, come già per la Juventus, di un acquisto che non sarebbe legato soltanto al campo. Ora la domanda è: davvero Cristiano Ronaldo può arrivare alla Roma?

CR7 ROMA: LA POSSIBILITÀ ESISTE

Pare che Cristiano Ronaldo alla Roma sia un affare di calciomercato che Jorge Mendes sta già portando avanti: il super procuratore si sarebbe incontrato con Tiago Pinto, direttore sportivo dei giallorossi, il quale gli avrebbe dato mandato di condurre le danze. I contro esistono, certamente: per esempio l’ambizione del portoghese di giocare la Champions League – che è anche il motivo per cui lascerebbe il Manchester United, dopo tutto – ma a questa argomentazione viene risposto che a quasi 38 anni è difficile immaginare una fila di big alla porta di CR7, dunque la mancanza di offerte concrete avrebbe spinto Mendes a offrire il so assistito anche alla Roma.

Dove sa di trovare terreno fertile nel connazionale José Mourinho che, pur se nei tre anni di Madrid non aveva avuto un rapporto esattamente idilliaco con l’attaccante, lo riaccoglierebbe a braccia aperte. Poi, abbiamo sicuramente l’aspetto economico: come fare fronte a un ingaggio da 25 milioni di euro? Anche qui abbiamo una risposta: buona parte della somma sarebbe coperta dagli sponsor, alla Roma resterebbe sul groppone una parte che si aggira tra i 5 e i 7 milioni di euro. Insomma: Cristiano Ronaldo alla Roma può davvero essere più di una boutade o di un sogno di calciomercato estivo, si tratta di aspettare per valutare eventuali aggiornamenti e novità…











© RIPRODUZIONE RISERVATA