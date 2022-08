Cristiano Ronaldo all’Inter?/ Calciomercato, offerto da Mendes per lasciare lo United

Calciomercato news, proposto Cristiano Ronaldo all’Inter

Il calciomercato estivo può regalare sempre qualche sorpresa inaspettata ma non sembra al momento possibile un approdo di Cristiano Ronaldo all’Inter entro la fine di agosto. Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, il fuoriclasse portoghese vorrebbe lasciare il Manchester United nonostante un contratto ancora valido fino al giugno del 2023, ovvero al termine della stagione appena cominciata, soprattutto per tornare a giocare la Champions League ed il suo procuratore Jorge Mendes lo avrebbe proposto ai nerazzurri.

L’agente avrebbe sondato il terreno pure con i cugini del Milan ma il ritorno in Italia del suo assistito non sembra destinato a concretizzarsi. Il trentasettenne guadagna infatti ben 24 milioni di euro a stagione, una cifra a dir poco proibitiva per la disponibilità economica non solo dell’Inter ma anche dei rossoneri. Nemmeno il Real Madrid pare interessato a riaggiudicarselo dopo le parole del patron Florentino Perez che ne sottolineavano l’età ormai avanzata ed i tifosi dell’Atletico Madrid sono stati invece protagonisti di una rivolta sui social network per opporsi all’arrivo di CR7.

Calciomercato news, niente da fare per Cristiano Ronaldo all’Inter

L’arrivo di Cristiano Ronaldo all’Inter non si concretizzerà quindi in questa sessione estiva di calciomercato. Il Manchester United, dopo aver perso la prima in casa contro il Brighton, è stato sconfitto pure ieri sul campo del Brentford per ben 4 a 0 con tutti e quattro i gol segnati nel primo tempo ed il trentasettenne ex Juventus in campo per l’intera gara. A questo punto Ronaldo potrebbe vivere una stagione da separato in casa se non riuscirà a trovarsi una nuova sistemazione in cui sia il benvenuto sotto tutti i punti di vista.

