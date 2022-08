“Cristiano Ronaldo alzò mani in spogliatoio Juventus”/ Massimo Mauro: “Chiesa parli”

Cristiano Ronaldo avrebbe alzato le mani all’interno dello spogliatoio della Juventus. Il condizionale è più che mai d’obbligo in assenza di prove certe, ma l’indiscrezione proviene da una fonte che ha un nome e un cognome: si tratta di Massimo Mauro, ex giocatore della “Vecchia Signora”, il quale si è lasciato andare a questa scottante rivelazione ai microfoni della trasmissione di Italia 1 “Pressing”. Il temperamento di CR7 ultimamente è finito nel mirino delle cronache già per un suo gesto nei confronti di un ragazzino autistico a “Goodison Park“, con la madre del giovane che ha annunciato la volontà di adire le vie legali contro il campione del Manchester United, il quale l’avrebbe (sempre a suo dire) minacciata telefonicamente.

"Cristiano Ronaldo mi ha minacciato al telefono"/ Mamma bimbo autistico: "Ho paura"

Tornando a Massimo Mauro, queste sono state le frasi dell’ex centrocampista bianconero: “Cristiano Ronaldo ha alzato le mani nello spogliatoio della Juventus, Federico Chiesa dovrebbe avere il coraggio di dirlo. Per questo motivo, l’allenatore, Andrea Pirlo, alla sua ultima sulla panchina bianconera, non lo fece giocare”.

Cristiano Ronaldo offerto a Inter e Milan a inizio estate/ "Ingaggio troppo alto"

CRISTIANO RONALDO HA ALZATO LE MANI NELLO SPOGLIATOIO DELLA JUVENTUS: LA RIVELAZIONE E IL POSSIBILE RITORNO IN ITALIA

Intanto, il futuro di Cristiano Ronaldo è sempre più nebuloso, con la fine del calciomercato che si avvicina sempre di più. Il fuoriclasse portoghese avrebbe intenzione di andarsene dal Manchester United non soltanto per cambiare aria, ma anche e soprattutto per disputare la Champions League, suo habitat naturale, e ha dato mandato al suo procuratore, Jorge Mendes, di trovargli una squadra che disputi il massimo torneo continentale per squadre di club.

Nelle ultime ore si era parlato di un abboccamento con il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che dovrebbe però sacrificare Osimhen sull’altare di CR7, operazione che non convincerebbe troppo la dirigenze e la tifoseria partenopea. Lo scoglio maggiore, peraltro, è indubbiamente rappresentato dal maxi-ingaggio percepito dall’ex Juventus, che lo United non sarebbe felice di pagare intero e al quale il Napoli non riuscirebbe a far fronte.

Ronaldo all'Atletico Madrid?/ Calciomercato, tifosi in rivolta al grido di #ContraCR7

© RIPRODUZIONE RISERVATA