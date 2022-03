Cristina Cadei Danesi e Mattia/ Insieme dopo Matrimonio a prima vista Italia 2022?

Cristina Cadei Danesi e Mattia Viteritti usciranno insieme da Matrimonio a Prima Vista 2022? E’ arrivato il momento della scelta per una delle tre coppie protagoniste dell’ultima edizione del programma – esperimento sociale di Real Time. Dopo il matrimonio, i due perfetti sconosciuti cominciano a conoscersi durante il viaggio di nozze scoprendo sin da subito di avere tantissime cose in comune. Cristina e Mattia, infatti, appaiono sin dal primo istante molto complici e non solo; tra i due, infatti, scatta anche l’attrazione fisica che li spinge a conoscersi ancora meglio. Un’attrazione nata nel tempo visto che Cristina non era rimasta colpita a primo impatto dallo sposo giudicato troppo grande di etá.

Superati i preconcetti, Cristina si é avvicinata sempre di piú a Mattia scoprendo una persona meravigliosa. Tra i due le cose proseguono a gonfie vele e c’é chi scommette che per gli sposi ci sará un futuro anche fuori dal programma.

Cristina e Mattia si sono lasciati a Matrimonio a Prima Vista 2022?

Cristina e Mattia di Matrimonio a Prima Vista 2022 sono pronti per la scelta finale. Cosa succederá? Il matrimonio tra i due, dopo una iniziale frenata d’arresto da parte della sposa dubbiosa per la differenzá di etá, procede alla grande. Tra i due é scattata una fortissima complicitá ed alchimia che li ha portati a superare anche delle incomprensioni nate per un viaggio organizzato da Cristina poco prima di partecipare al programma. Cristina, infatti, aveva prenotato una crociera con una amica e ha deciso ugualmente di partire, mentre Mattia ha precisato che avrebbe annullato la vacanza. Questa divergenza ha creato dei momenti di tensione tra i due.

Nonostante tutto peró Cristina e Mattia hanno deciso di confermare la loro promessa di matrimonio e proseguiranno la loro conoscenza anche al di fuori del programma. Un bel lieto fine per una delle coppie piú amate di questa edizione di Matrimonio a Prima Vista.

