Cristina Cadei Danesi e Mattia Viteritti, Matrimonio a Prima Vista 2022 e poi/ Tornano insieme?

“Matrimonio a Prima Vista 2022 e poi”, quale futuro per Cristina Cadei Danesi e Mattia Viteritti?

Il pubblico è rimasto con l’amaro in bocca dopo l’ultima puntata di “Matrimonio a Prima Vista 2022“. Una delle coppie più amate, quella formata da Cristina Cadei Danesi e Mattia Viteritti ha infatti deciso di troncare il loro rapporto. “Con l’andare dei mesi si era creato forse più un rapporto di amicizia, anche se sembra brutto definirlo così” ha detto lei. Mattia Viteritti dal canto suo ha anaizzato la chiusura della loro relazione in questi termini: “Secondo me non è sbocciato l’amore, non c’era il trasporto. Non veniva da dire che stavamo insieme perchè eravamo fatti per stare insieme. Non sempre qualcosa di bello porta poi all’amore. Non abbiamo mai litigato, semplicemente ce ne siamo resi conti”. Tuttavia potrebbe non essere finita. Nella puntata di “Matrimonio a Prima Vista 2022, e poi…” potrebbe esserci qualche sorpresa…

Cristina Cadei Danesi e Mattia Viteritti, tornano insieme?

Cristina Cadei Danesi e Mattia Viteritti nel corso del programma “Matrimonio a Prima Vista 2022” si sono divertiti molto. Significativa è stata l’esperienza di paracadutismo che hanno fatto insieme. Mostrando i video agli esperti del programma, entrambi si sono rivelati felicissimi di aver fatto insieme anche questa esperienza folle. “Per la routine matrimoniale abbiamo fatto le cose normali che fanno tutti, abbiamo vissuto naturalmente” ha detto Cristina. “Siamo stati naturali, le coppiette classiche” ha aggiunto Mattia. Poi parlando dell’approccio fisico lo sposo ha spiegato che non sembrava fondamentale, c’è stato con i suoi tempi ma non è stato fondamentale. “Per me è stato un esperimento nell’esperimento, mettere da parte e provare cose dolci e poi farlo arrivare in modo naturale, non si è basato su questo tutto il resto”.

