Cristina lascia Mattia? Lui: “Temo l’abbandono”, Il Matrimonio a prima vista/ La coppia divide il web

Matrimonio a prima vista 2022, Cristina parte per una crociera e Mattia va in crisi: il motivo

Possono dirsi la Paris Hilton e il Maluma de’ noantri, Mattia e Cristina, nonché la più iconica tra le tre coppie protagoniste di Matrimonio a Prima vista 2022, e non a caso iconsorti scatenano tra i commenti più disparati sui social del pubblico di Real Time – non solo per ciò che concerne la loro lovestory ma anche in fatto di look. Lo si evince dalle reazioni annesse alla nuova nonché 5° puntata del format in onda il 9 marzo 2022. Lui, muscoli e tattoos in bella vista ma in balia dell’insicurezza e lei leggera all’apparenza ma ben consapevole di ciò di cui ha bisogno, soprattutto in amore, tanto che lancia un primo preavviso all’uomo divenuto suo marito a prima vista, dopo aver bruciato ogni tappa, tra nozze, luna di miele e la convivenza lampo: lei fa sapere che potrebbe non sentire la mancanza di lui durante il viaggio in crociera che ora l’attende con l’amica del cuore.

Matrimonio a prima vista Italia 2022, spoiler coppie: chi è rimasto insieme chi si è lasciato?/ La verità...

Per amore di lei, il bello e tenebroso Mattia mette da parte la gelosia, anche se prima del loro “arrivederci”- in vista della partenza- non nasconde di essere in crisi. “Temo l’abbandono”, le sussurra, in occasione di quello che potrebbe rivelarsi il loro ultimo incontro, prima della “fine”. Poi, il bel Mattia nobilita il suo matrimonio a prima vista, alla consorte dalle extension più discusse nel web: “Non sono mai stato così bene in maniera naturale”. Lei, però, sembra tenere il freno sulla relazione con Mattia, quando in confidenza con la produzione Real time, rimarca: “Penso che lui sia un pò più preso di me”.

MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 2022, 5A PUNTATA/ Diretta: convivenza e confronti

Che la coppia di coniugi di Matrimonio a prima vista sia ufficialmente in crisi?

Mattia e Cristina dividono il web: i commenti sul Matrimonio a prima vista 2022, separazione in arrivo?

Nel frattempo i commenti del pubblico tv su Cristina e Mattia sono tra i più disparati, e non mancano critiche che gettano ombre sulla solidità e veridicità del matrimonio a prima vista dei due volti Real Time: “A me lei piace molto, lui invece mi annoia, troppa timidezza lui e lei è frizzante. Lui ha bisogno di lei, lei meno di lui”; “Mi sembra strano che lui dica di non aver avuto storie importanti”; “Sempre detto che a lei non frega nulla, lei è lì per se stessa, per visibilità”; “Io noto invece che lei neghi il sentimento, ma lui è super compatibile con lei, e lei non vuole ammetterlo per difendere la relazione”; “All’inizio mi piacevano, ma lei non mi convince più”.

Giorgia Bracco e Gianluca Ferrara, Matrimonio a Prima Vista 2022/ Tensione alle stelle...

Insomma, la crociera all’orizzonte di Cristina potrebbe rivelarsi la prova del 9 del matrimonio a prima vista con Mattia. Che i due sposi più iconici di Real Time siano vicini ad una separazione, in vista dell’ultima puntata? Ma attenzione, spoiler alert: trapelano le anticipazioni sul finale del Matrimonio a prima vista delle 3 coppie di Real Time.



© RIPRODUZIONE RISERVATA