Cristina Marino è incinta: secondo figlio da Luca Argentero/ Il dolce annuncio…

Cristina Marino incinta: aspetta il secondo figlio dal marito Luca Argentero

L’estate 2022 di Luca Argentero e Cristina Marino si conclude con una dolcissima notizia. La coppia, infatti, ha deciso di allargare la famiglia regalando un fratellino o una sorellina alla piccola Nina, nata a maggio 2020 il cui arrivo ha stravolto d’amore la vita di mamma e papà. Con una dolcissima foto di famiglia scattata al mare, Argentero e la Marino hanno così annunciato di aspettare il secondo figlio. “Io, te, Nina e una nuova luce…”, si legge nella didascalia che accompagna la tenera foto di famiglia.

Al mare, con il tramonto a rendere l’atmosfera ancora più magica, Argentero ha tra le braccia la piccola Nina mentre guarda la sua Cristina che, nella foto che potete vedere più in basso, indossa un bikini dal quale si può notare già un piccolo pancino. Non si sa quando nascerà il secondo figlio della coppia, ma probabilmente, potrebbe venire al mondo all’inizio del nuovo anno.

Luca Argentero e Cristina Marino, secondo figlio in arrivo: pioggia di auguri

Pioggia di auguri per Luca Argentero e Cristina Marino che stanno vivendo un momento magico della loro vita. Con la nascita di Nina hanno affrontato entrambi per la prima volta la grande emozione di diventare genitori. Tra qualche mese affronteranno nuovamente l’emozione per importante della loro vita e, sotto la foto con cui hanno annunciato l’arrivo del secondo figlio, sono stati inondati di messaggi d’auguri da parte di amici e fan.

“Che meraviglia, auguroni ragazzi”, scrive una fan. “Una nuova vita é sempre una gioia immensa. E’ l’amore di un legame profondo. Un abbraccio forte alla futura mamma”, aggiunge una ragazza. E poi tantissimi cuori rossi dagli amici vip.

