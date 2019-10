Cristina Marino fidanzata Luca Argentero/ Bacia ‘Leonardo’: “L’ho conosciuto e amato”

Chi si è imbattuto oggi nell’ultima foto Instagram caricata dalla bella attrice Cristina Marino, fidanzata di Luca Argentero, avrà temuto in un tradimento pubblico. In realtà si tratta di una bellissima dedica d’amore rivolta proprio all’ex gieffino ed oggi attore di successo. Nello scatto si vede Cristina mentre bacia sulle labbra un uomo dai lunghi capelli in abiti d’epoca. “L’ho conosciuto, l’ho amato”, scrive nella didascalia alla foto. “Per conoscere anche voi la mente di questo genio, da questa sera andate al cinema!”, aggiunge subito dopo. Ma cosa si nasconde dietro al bacio dato allo sconosciuto soggetto? In realtà la spiegazione è molto semplice poichè si tratta proprio di Luca Argentero nei panni di Leonardo da Vinci, da oggi nelle sale con la pellicola “Io, Leonardo”, diretta da Jesus Garces Lambert che ha puntato proprio su Argentero per la magica quanto azzeccatissima interpretazione di uno dei maggiori geni della storia, al centro del film d’arte di Sky.

CRISTINA MARINO FIDANZATA LUCA ARGENTERO BACIA IL SUO “LEONARDO”

C’è quindi Cristina Marino che beffa tutti baciando il suo “Leonardo”, Luca Argentero, al quale dedica delle parole d’amore incitando i suoi follower nel modo più romantico possibile a correre a vedere il bell’attore nostrano nei panni di uno dei geni assoluti della cultura mondiale. Film che arriva nelle sale italiane in occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte dell’autore della Gioconda. Lo stesso interprete sembra apprezzare decisamente la dedica al punto da commentare con alcune emoticon a cuore ma anche divertito. E non è l’unico volto noto a gradire scatto e didascalia. Tra gli altri anche la collega Eva Riccobono, Cristina Saracino e Beatrice Valli. “Bellissimi, coppia doc”, si legge invece tra i commenti dei follower. “Che fortunato… lui…”, gli fa eco un altro utente. Ma c’è anche chi non riconosce il “Leonardo” al suo fianco e chi ironicamente commenta: “Che impressione!”, alla vista di Argentero in versione da Vinci.





