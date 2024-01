Cristina Marino: “Luca Argentero? I miei genitori non erano felici”/ “Mi ha conquistato da maschio alfa”

Cristina Marino e la storia d’amore con Luca Argentero: “All’inizio i miei genitori non erano felici”

Cristina Marino si è raccontata in una lunga chiacchierata con Diletta Leotta nel podcast Mamma dilettante ed ha ripercorso la sua storia d’amore con Luca Argentero nata circa nove anni fa è coronata con l’arrivo di due figli Nina Speranza e Roberto Noè ed il matrimonio. Durante la chiacchierata, però, l’influencer ha confessato che all’inizio, a causa della differenza d’età di 13 anni, i suoi genitori non hanno preso bene la loro relazione.

SARA LAZZARO, CHI E’ L’ATTRICE DI DOC - NELLE TUE MANI 3/ “Ho ricostruito la mia vita a Los Angeles…”

Nel dettaglio, infatti, Cristina Marino ha confessato su Luca Argentero: “L’ho conosciuto quando avevo solo 24 anni. I miei genitori non erano felici per una serie di cose. Nessun uomo ha mai dormito a casa mia prima di Luca, papà era molto geloso. Non pensavo potesse accadere ma Luca è piaciuto da subito. Alla prima cena gli chiesero di fermarsi a dormire”. La coppia sta insieme da diversi anni e nonostante il tempo trascorso appaiono sempre più felici affiatati anche insieme ai due piccoli.

Luca Argentero su Doc Nelle tue mani 3: "Camice fonte inesauribile di problemi"/ "È l'unico personaggio che…"

“Luca Argentero? È stato un colpo di fulmine ma mi ha conquistato da maschio alfa”: confessa Cristina Marino

Cristina Marino sempre durante l’intervista al podcast Mamma Dilettante ha anche raccontato il primo incontro con Luca Argentero, come è nata la loro storia d’amore. L’influencer ha confessato: “Tra noi c’è stato un colpo di fulmine. Sentii che c’era qualcosa, da maschio alfa mi corteggiò. Io non feci niente, mi diedi una pacca sulla spalla”. E poi ha continuato: “Dalla prima volta che entrai a casa sua, iniziammo una storia, una convivenza. Luca è autentico, ha un modo di stare al mondo che mi piace tanto. Quando l’ho conosciuto, ho pensato che lo avrei voluto per sempre vicino.”

Cristina Marino, moglie Luca Argentero/ L'attore: "è bella a 360 gradi, la nostra storia è diventata intensa"

Cristina Marino e Luca Argentero si sono sposati nel 2021 dopo sei anni di fidanzamento. Al matrimonio era presente la loro primogenita, Nina Speranza, nata nel 2020 mentre nel febbraio del 2020 è nato il piccolo Roberto Noè. I due si sono conosciuti sul set del film vacanze ai Caraibi nel 2015. L’influencer durante l’intervista ha concluso: “La vita da genitore è difficile, c’è stanchezza, sonno, tante cose da fare.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA