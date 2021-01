CRISTINA NAVARRO EX MOGLIE ALESSANDRO CECCHI PAONE/ Chi è? Originaria della Spagna e…

Si chiama Cristina Navarro – all’anagrafe Cristina Espinosa Navarro – l’ex moglie di Alessandro Cecchi Paone, giornalista, conduttore e divulgatore scientifico romano vissuto in Spagna per diverso tempo subito dopo la laurea. Alessandro scelse di partire tra gli anni Ottanta e Novanta, vale a dire nel periodo successivo alla conclusione dei suoi studi in Scienze politiche presso l’Università ‘La Sapienza’ di Roma. Durante la sua permanenza nella penisola iberica, conobbe la giovane Cristina, di cui si innamorò e con cui intrattenne una relazione per circa dieci anni. I due sono stati anche sposati (forse solo civilmente), ma non sono noti dettagli circa la loro vita privata. Non hanno avuto figli e si sono separati nel 2003.

Chi è Cristina Navarro, moglie di Alessandro Cecchi Paone

In tutto, di preciso, Cristina Navarro e Alessandro Cecchi Paone hanno vissuto insieme dal 1993 al 2003. Di Cristina non si sa molto, dal momento che è sempre vissuta nell’ombra e comunque non sono note interviste in cui parla del suo rapporto col marito (né tantomeno del suo lavoro). Sappiamo che è spagnola (come si evince chiaramente dal nome), e che al momento sembrerebbe essere legata a un altro uomo, questa volta della Colombia, che avrebbe sposato qualche anno fa dopo l’addio a Cecchi Paone. In più di un’occasione, in televisione e sui giornali, il noto giornalista ha parlato della Navarro, specificando come ancora oggi – tra i due – sia viva una forte amicizia perdurata al di là della fine della loro storia. È possibile che sia stato proprio Cecchi Paone a rompere la loro unione, vista la sua personalità controversa che lo ha portato più volte a finire al centro delle attenzioni dei media. Per contro, Cristina si mantiene tuttora distante dai gossip, agevolata dal fatto di non far parte del mondo dello spettacolo e dalla decisione – presa anni fa – di non alimentare indebite attenzioni.



