Cristina Parodi e Giorgio Gori, genitori Chiamamifaro/ “C’era interesse ben preciso”

Cristina Parodi e Giorgio Gori: dall’amore al matrimonio

Cristina Parodi e Giorgio Gori sono i genitori di Chiamamifaro, la giovane cantante indie che ha debuttato col brano “Pasta rossa”. Un grande amore quello nato tra la giornalista e conduttrice televisiva e il sindaco di Bergamo che si sono sposati circa 25 anni fa. Nel 1995 le promesse d’amore tra i due che hanno avuto tre figli: Benedetta, Alessandro e Angelica. Una bellissima famiglia con la giornalista che ha raccontato nel salotto di Oggi è un altro giorno come è nato l’amore con Giorgio Gori: “era evidente che c’era un interesse ben preciso. Lui poi leggeva alle 10 di sera questo giornale che poi aveva letto già tutto alle 7 di mattina… Sono stata io poi a chiedergli di uscire e di trovare magari proprio su quel giornale un film bello da vedere insieme!”.

Ad un certo punto Giorgio Gori ha deciso di lasciare il mondo della televisione per dedicarsi alla politica diventando qualche anno dopo il sindaco di Bergamo. Una scelta che la moglie e compagna di vita ha approvato in pieno: “non potevo che appoggiarlo, perché ho apprezzato e condiviso la sua scelta. Lui appena ha potuto ha lasciato tutto e per due anni ha solo studiato. Lui voleva essere lì per fare”.

Cristina Parodi e Giorgio Gori: 27 anni di matrimonio

Cristina Parodi e Giorgio Gori si amano come il primo giorno. Dal 1 ottobre 1995, giorno del matrimonio, la coppia non ha mai conosciuto una crisi, anzi proprio due anni fa hanno festeggiato le nozze d’argento. “È la persona con cui sto meglio, che continuo ad amare dopo venticinque anni di matrimonio” ha dichiarato la Parodi ospite del salotto televisivo di Verissimo. 27 anni di matrimonio intensi e bellissimi come ha sottolineato sempre la giornalista dalle pagine del settimanale Chi: “sono stati anni intensi e bellissimi, pieni di tutto quello che ci può essere dentro una storia d’amore. Comunque siamo qua, io e lui, 25 anni dopo con la voglia di stare insieme e di condividere”.

Ma come è nato l’amore tra i due? Giorgio Gori nel salotto di Oggi è un altro giorno ha raccontato: “prima mi interessava il tg ma poi ho capito che anche la conduttrice aveva qualcosa di speciale. È stata lei a chiedermi la prima volta di uscire insieme”.











