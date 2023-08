Cristina Plevani boccia Buonamici come opinionista del GF?/ “Presenza strana perchè…”

Cristina Plevani commenta il ruolo di Buonamici al GF: le sue parole

Cristina Plevani, ai microfoni di Radio Radio, è tornata sulla questione Grande Fratello e il ruolo d’opinionista assegnato a Cesara Buonamici. L’ex vincitrice della prima edizione del reality, che già aveva detto la sua in merito con un post Instagram, ha svelato perchè ha definito quella della giornalista una “scelta strana”.

Cristina Plevani: "Ha stancato, lo chiuderei..."/ La bordata contro il Grande Fratello di Alfonso Signorini

“Non critico la presenza della sig.ra Buonamici, risulta strana perché adesso devi riabituare il pubblico a guardare un programma pulito, se così sarà” ha affermato la Plevani. E ancora: “L’impressione è che negli ultimi anni il pubblico del Grande Fratello sia cambiato. C’è a chi piace il trash e a chi non piace. Il pubblico di 20 anni fa non è quello di adesso. La gente cresce e non ha più voglia di vedere certe cose, certe dinamiche che in alcuni casi sono state anche squallide. Non puoi fare il bullista in televisione, marciare su certi argomenti, e poi però certi personaggi li vedi ancora in tv. Non ha senso. Io forse sono fin troppo bacchettona.”

Grande Fratello, Cesara Buonamici rischia la professione di giornalista?/ Lo scudo di Berlusconi

Cristina Plevani commenta le passate opinioniste: “Bruganelli molto diretta, Berti…”

L’ex vincitrice del Grande Fratello, ai microfoni di Radio Radio, ha svelato cosa pensa di Sonia Bruganelli e Orietta Berti come ex opinioniste: “Sonia Bruganelli sicuramente è una molto diretta poi lei non ha nulla da perdere. Non è che non era adatta, non risultava molto simpatica, però quello non è un difetto. Io simpatizzo per quelli che non devono essere per forza simpatici. Ad esempio quando c’erano lei e Adriana Volpe preferivo la Bruganelli.”

Cristina Plevani aggiunge: “A me questi sorrisi questi ammiccamenti da conduttrice che deve essere per forza bella davanti alle telecamere non piacciono…” Per quanto riguarda la cantante, aggiunge: “Orietta Berti non c’entrava assolutamente nulla con il Grande Fratello. Secondo me non lo seguiva nemmeno. Piena di impegni com’è la Berti a livello lavorativo secondo me non perdeva tempo a stare a guardare il Grande Fratello. Aveva gli autori che le avranno detto “guarda in questa serata c’è questa dinamica“.

Cesara Buonamici verso il Grande Fratello "non l'ho deciso io"/ "Conto sul sostegno di Alfonso Signorini"

© RIPRODUZIONE RISERVATA