La nuova puntata del Grande Fratello di giovedì 30 gennaio 2025 parte con una serie di frecciatine, neanche troppo nascoste. Tutti sembrano più agguerriti che mai, e Alfonso Signorini lo ammette dicendo di essere carichissimo per far uscire tutti gli altarini di questi ultimi giorni. Al pari di lui l’opinionista Beatrice Luzzi, che viene salutata con una gaffe verso la sua collega: “Ciao Beatrice e ciao Rebecca“, esordisce il conduttore, che poi si ferma e si accorge di aver confuso Cesara Buonamici per la Staffelli. Si inizia bene, direte voi.

Poi va subito su Beatrice Luzzi che durante la diretta del giovedì sera è vestita in modo alquanto particolare, con un pantalone nero e una canottiera bianca con un fiocco enorme. Ma a fare scalpore è la collana serpente che le avvolge il collo. “Hai una vipera, mi ha confuso la vipera”, dice Alfonso Signorini, “Ma è un omaggio alla Orlando?” continua, ricordando lo screzio tra l’opinionista e Stefania nella puntata dello scorso giovedì.

Beatrice Luzzi e la collana serpente, i fan chiedono quanto costa e dove si compra

“Questo è l’anno del serpente, comincia oggi!” dice Beatrice Luzzi rispondendo ad Alfonso Signorini. Di contro lui ne approfitta per lanciare una frecciata: “Ah, quindi sei un serpentone! Sei un serpentone che si insinua!“. Poi il classico saluto a Rebecca Staffelli e il focus su Luca Calvani, che questa sera è pronto a parlare con qualcuno nella casa, a quanto pare a pochi eletti: “Ha deciso di parlare solo con chi dice lui”, precisa. Si prevede dunque una puntata assai particolare, ricca di scontri e screzi in particolare con Helena Prestes che è ancora una volta contro tutti.

Intanto i social, attentissimi anche al look dei protagonisti del Grande Fratello, si domandano già quanto costa e dove comprare la collana a forma di serpente che ha indossato Beatrice Luzzi durante la puntata di giovedì 30 gennaio 2025. Pioggia di critiche, invece, per Cesara Buonamici, che si è presentata con una giacca rossa troppo over e troppo accesa. Insomma, tra le due opinioniste e Alfonso Signorini c’è sempre quel sano punzecchiamento che rende il tutto più divertente e i fan a ogni puntata non vedono l’ora di sentire le loro frecciatine al veleno!