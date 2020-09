Cristina Plevani/ Scontro con Salvo Veneziano su tema maternità “le sue risate…”

Cristina Plevani, nota per essere stata la vincitrice della prima edizione italiana del Grande Fratello, ha partecipato al primo reality show all’età di 28 anni, dopo essere rimasta orfana di entrambi i genitori. Questa sera la vedremo protagonista nella prima puntata di Live Non è la d’Urso in occasione della reunion del GF 1. Durante la sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia, la Plevani ha avuto un flirt con Pietro Taricone, scomparso in un tragico incidente nel 2010. Cristina lo ha definito un carattere forte e dominante all’interno della loro coppia e, forse, proprio per questo, la loro relazione non funzionò. I loro rapporti si incrinarono al punto tale che, a conclusione dell’esperienza televisiva del Grande Fratello, non rimasero in contatto e si persero completamente di vista. Dopo la conclusione del reality la vincitrice del Grande Fratello 1, ha frequentato il mondo dello spettacolo partecipando, tra gli altri, anche al programma televisivo Uomini e Donne, nel 2004, nelle vesti di tronista. La sua parentesi nel mondo dello spettacolo si è però conclusa e, nonostante in qualche occasione continui ad essere ospite, la sua vita si incentra soprattutto sulle sue due grandi passioni: i viaggi e gli animali. Cristina Plevani, come ha dichiarato nel corso di un’intervista, non ha mai avuto la necessità di definirsi in un ruolo televisivo, negli anni ha dimostrato al pubblico di essere una persona molto determinata che, come ha ammesso lei stessa, non ha mai avuto bisogno del principe azzurro per essere salvata.

CRISTINA PLEVANI E LO SCONTRO CON SALVO VENEZIANO

Nonostante questa sua forza, in occasione di una recente intervista Cristina Plevani ha confessato di aver rinunciato a qualche occasione lavorativa a causa di una bassa autostima, o semplicemente di qualcuno che le dicesse che era pronto a credere in lei. Proprio riguardo al desiderare qualcuno accanto, l’ex gieffina ha ammesso che, al momento, sente di non avere bisogno di legami e se le si fa un accenno alla maternità ammette di non aver mai pensato ad un bimbo, soprattutto perché vorrebbe per lui un padre in grado di amare alla follia esattamente come suo padre fece con lei. A proposito della mancata maternità, nei mesi scorsi era stato l’ex gieffino Salvo Veneziano a sottolineare come a 50 anni Cristina Plevani non avesse ancora una famiglia, ridendo sarcasticamente. Un atteggiamento che non era affatto piaciuto a Cristina che aveva così replicato: “A me la domanda di per sé non mi da fastidio perché io non mi sono posta il problema, ne di avere una famiglia come si può intendere quindi marito, figli o quant’altro anche perché razionalmente come puoi rispondere a una domanda del genere? Io l’ascia di guerra con Salvo Veneziano non l’ho mai avuta, a me ha dato fastidio il modo e le sue risate”.

Quanto ad eventuali programmi professionali la Plevani ha dichiarato che non le dispiacerebbe tornare in tv, magari con un programma di confronto tra mondo maschile e mondo femminile, ma lo desidererebbe senza urla e polemiche, una sorta di salotto in cui prediligere dialogo, racconto e confronto civile. Per ora, soprattutto negli ultimi anni, il mondo dello spettacolo è stato semplicemente uno sfondo nella sua esistenza e non si vergogna ad ammettere che la sua identità di Cristina Plevani era ben definita anche prima dell’esperienza del Grande Fratello, quindi scegliere di tornare a vivere considerando il Grande Fratello una semplice, allegra, spensierata e divertente, parentesi di vita non le è affatto pesato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA