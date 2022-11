Cristina Quaranta, lite con Soleil Sorge al GF Vip Party/ “Non si scherza sul cancro”

Cristina Quaranta tensione con Soleil Sorge: ecco cosa è successo

Cristina Quaranta dopo essere uscita dal Grande Fratello Vip 2022 è stata criticata dal popolo web per una frase detta su Carolina Marconi. In puntata, commentando il carattere della modella venezuelana, la ex showgirl dichiarava: “Fa una terapia, sono gli ormoni”. La frase ha suscitato una polemica non indifferente, a causa del delicato argomento che tira in ballo: il cancro.

Cristina Quaranta è stata invitata a chiarire la questione al GF Vip Party condotto da Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge. Proprio con quest’ultima si è consumato uno scontro. La ex velina ha cercato di giustificare quella frase detta a Carolina: “Carolina ed io eravamo amiche nella casa e lei mi diceva sempre che se si alterava dipendeva dalla terapia ormonale che faceva! Mi aveva giudicata pesantemente per la storia di Amaurys ed io l’ho comunque giustificata per questo.” Cristina Quaranta aggiunge che la sua non era una battuta: “Assolutamente no, non era una battuta. Era un dato di fatto. Io e Carolina siamo molto amiche. Se finisco capisci. Perché tu hai avuto tua madre, io ho avuto mio fratello. Ti posso garantire che so cosa vuol dire fare la chemio e fare le terapie. Carolina dal primo giorno che è entrata in casa è la prima a dire ‘ Crì, quando perdo la pazienza non sono dovrai sgridarmi. Ma devi capire che se io faccio una terapia di ormoni che vanno in up e down questo è quello che mi può capitare’. Quindi la frase è partita da lei e non è assolutamente infelice.”

Cristina Quaranta giustifica la frase rivolta a Carolina, la reazione di Soleil Sorge

Cristina Quaranta, ospite al GF Vip Party, ha cercato di chiarire la frase rivolta a Carolina Marconi sulla terapia del cancro. Dopo le prime dichiarazioni dell’ex velina, però, Soleil Sorge ha cominciato ad indispettirsi e ha dichiarato: “Io sono stata in grado andare oltre e non ti ho augurato del male nonostante io abbia mia madre ancora in cura e ancora ha problemi come tante altre persone in cura contro il cancro. E non bisognerebbe scherzarci su“.

A questo punto, Cristina Quaranta ribadisce che la frase rivolta a Carolina Marconi non fosse una battuta ma un qualcosa di serio: “Se siamo qui e devi attaccarmi tutto il tempo… Scusa, mi sembra di sì. Continui a dire che stavo ridendo mentre io, invece, ero seria. D’accordo, allora si erano sbagliati Elenoire e Alberto, non andremo mai d’accordo io e te“.

Cristina: -“Si erano sbagliati Elenoire e Alberto, non andremo mai d’accordo io e te”

Soleil: -“Ma senza dubbio” SOLEIL 🔥

Ah Cristina così giusto per dire, quando hai fatto la battuta alquanto infelice su Carolina te ridevi e ci sono i video.#gfvip #solearmy #GFVIPParty pic.twitter.com/czSL751xGD — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) November 7, 2022













