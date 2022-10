Cristina Quaranta “sfotte” Sofia Giaele De Donà/ Piovono critiche sui social…

Cristina Quaranta delude i fan del reality: reazione fuori luogo con Sofia Giaele De Donà e…

Cristina Quaranta al veleno contro Sofia Giaele De Donà. Dopo la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, le due concorrenti sono arrivate allo scontro. Qual è stato il motivo della discussione? Sofia Giaele non avrebbe accettato le motivazioni che l’ex volto di Non è la Rai le ha dato quando ha deciso di votarla in nomination. Cristina Quaranta e Giaele De Donà hanno discusso riguardo l’esito delle nomination. “Mi hai nominato due volte di fila, stavolta hai detto che non sono diretta, la prossima mi nominerai perché secondo te sono stupida” ha commentato l’influencer. Cristina Quaranta ha subito replicato: “Sembri una bambina di due anni, spero che la prossima volta non ci sarai, pensa”. Sofia Giaele però ha subito ribattuto: “Io spero di esserci per darti fastidio”. Cristina Quaranta ha definito Sofia Giaele immatura e ha sbottato: “Allora vedi quanto sei intelligente, il tuo obiettivo è dar fastidio a me”.

Cristina Quaranta è stata criticata dal pubblico per il suo atteggiamento. In un video si vede Cristina prendere in giro Sofia. La donna sorride dicendo: “Va bene così?” e a quel punto Sofia le ha risposto: “Matura, molto matura”. Sul web sono piovute critiche nei confronti della Quaranta. C’è chi ha scritto: “Boh …!!!! lo rimango allibita dalla mancanza di maturità e soprattutto di umanità di questa donna, aggressiva all’ennesima potenza. Non mi piace per niente, la trovo fuori luogo in tutto”. Un altro invece sottolinea: “Io non penso che Cristina sia una persona cattiva ma credo che abbia molta rabbia repressa e frustrazioni che stanno uscendo nel peggiore dei modi”.

Cristina Quaranta minaccia Sofia Giaele De Donà: “Io la affogo”

Dopo lo scontro con Sofia Giaele De Donà, Cristina Quaranta si è sfogata con Carolina Marconi e Elenoire Ferruzzi. La concorrente del Grande Fratello Vip ha infatti dichiarato di non volere più Sofia nella sua stessa stanza e ha minacciato di affogarla qualora dovese ancora darle fastidio: “Ha detto adesso mi infastidirà nei prossimi giorni. Io la affogo, ve lo dico. Ho detto ad Antonino che non la voglio più in stanza con noi, andasse nel suo ca**o di letto, non la voglio, voglio dormire”.

Cristina Quaranta ha poi messo in mezzo Alberto De Pisis sostenendo che il ragazzo non sopporterebbe la presenza di Sofia: “Anche a Alberto dà fastidio, se vogliono amoreggiare andassero nel letto di lei. In camera mia non la voglio più, l’ho già detto ad Antonino, visto che mi ha già messo nella storia di Nikita”. Cristina Quaranta ha deluso molto il pubblico del Grande Fratello Vip. La concorrente ha perso le staffe senza alcun senso logico e la sua reazione è parsa a molti eccessiva.

