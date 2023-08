Cristina Scuccia, perchè è fuori da Tale e Quale Show 2023?/ “Non vuole imitare personaggi trasgressivi”

Cristina Scuccia i motivi dell’addio a Tale e Quale Show 2023: le indiscrezioni

Cristina Scuccia era stata indicata da Carlo Conti come una delle partecipanti di Tale e Quale Show 2023. Successivamente, però, l’ex suora ha perso l’ingaggio ed è stata fatta fuori da programma. Per quale motivo questo improvviso cambio di rotta?

Secondo l’indiscrezione di TvBlog la cantante non avrebbe raggiunto un accordo con Rai, soprattutto per questioni economiche: “L’ex suora che ha vinto The Voice non si è accordata con la Rai. I risvolti sarebbero editoriali ed economici. Al suo posto dovrebbe arrivare, ma ancora mancano i dettagli contrattuali, Jo Squillo”. A svelare l’arcano, però, il settimanale DiPiù in cui si legge: “L’ex ‘naufraga’ avrebbe richiesto espressamente “di non imitare personaggi trasgressivi e di non volere cantare un certo tipo di canzoni. Una richiesta che non è affatto piaciuta a chi si occupa di Tale e Quale Show, anche per non favorirla in qualche modo rispetto ad altri concorrenti”.

Cristina Scuccia al Grande Fratello 8? Le parole dell’ex naufraga

Sul web continuano a circolare i rumor che vedono Cristina Scuccia al Grande Fratello 8. Dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi, la cantante sarebbe pronta per la Casa più spiata d’Italia. In realtà, però, è stata la stessa ex naufraga a smentire queste indiscrezioni.

Mentre era ancora in Honduras, l’ex naufraga ha dichiarato: “Se farei mai il Grande Fratello Vip? Ti dico di no, sono onesta, non ci andrei, basta con i reality. Ho fatto questo e mi ritengo soddisfatta. Ho partecipato a questa Isola dei Famosi e mi fermo qui. No, ti dico che non lo farei il Grande Fratello, sono onesta. Però capisco il tuo pensiero”.

