Cristina Tenuta chiede a Mario Cusitore di ballare: “Mi piace”/ Lite con Ida Platano a Uomini e Donne

Cristina Tenuta e l’interesse per Mario Cusitore

Un invito di Cristina Tenuta a Mario Cusitore scatena la lite in studio nel corso della puntata di Uomini e Donne del 15 marzo. “Ida, Cristina ha ballato con Pierpaolo e te lo dico non per aizzarti, ma perché stavi ballando con Pierpaolo e magari non l’hai visto”, spiega Maria De Filippi. “Cristina mi ha stufato, ha fatto la stessa cosa con Brando”, interviene Barbara De Santi. “Cristina ha invitato Mario a ballare e Mario non ha ballato“, dice ancora Maria. “Sei fuori luogo, hai venti uomini e vai a ballare proprio con Mario“, sbotta Barbara. Il gesto di Cristina fa infuriare Ida Platano: “E’ da molto che ti piace Mario, non è da oggi“, sbotta Ida. “Non è la prima volta che insisti”, aggiunge ancora la tronista.

“Mario è l’unico che mi piace in questo studio e lo ribadisco“, si difende Cristina non nascondendo il proprio interesse per il corteggiatore napoletano di Ida. “Tu sei molto studiata e costruita”, commenta a sua volta Marcello Messina. “Tanti uomini le chiedono di ballare e lei dice sempre di no e poi va a chiedere a Mario di ballare“, dice a sua volta Aurora Tropea. “Se balli con uno sconosciuto non hai le telecamere addosso, sei troppo furba”, dice ancora Aurora.

Ida Platano contro Cristina Tenuta e Mario Cusitore

Ida Platano, dopo aver ascoltato tutto, punta ancora il dito contro Cristina Tenuta. “Quante volte devi insistere?”, chiede Ida. “Non ha detto no perché non voleva, ma perché non era nelle condizioni quindi pensa a questo e non alle segnalazioni“, si difende Cristina. “Ho detto evitiamo perché non mi va di farti pensare qualcosa che non c’è“, ribatte Mario. “Rifiuta di ballare, ma poi chatta”, punzecchia Tina Cipollari che ribadisce di non credere all’interesse di Mario per la tronista.

“Non è una bella risposta quella che hai dato perché non hai ballato per evitare discussioni“, dice Ida. “Mi hai proprio stufato, non ti va mai bene niente, fai quello che vuoi”, sbotta Mario chiudendo l’argomento.











