Cristina Tomasini, fidanzata Francesco Oppini/ “É la mia vita, il mio tutto”, la risposta di Alba Parietti…

Cristina Tomasini, la fidanzata di Francesco Oppini, sta seguendo l’avventura del fidanzato nella casa del Grande Fratello Vip 2020 in tv. La compagna del figlio di Alba Parietti, dopo aver ascoltato le parole che il fidanzato le ha rivolto in un confessionale molto intimo, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato un video di quel momento dedicandogli delle bellissime parole d’amore. “Sono molto innamorato della mia fidanzata”, ha raccontato Oppini a Stefania Orlando. In confessionale, dopo aver fatto la linea della vita durante la quale ha ripercorso i momenti belli e brutti della sua esistenza, ha aggiunto: “Cristina è la mia vita, il mio piedistallo“. Per la coppia, dunque, dopo l’avventura di Oppini nella casa del Grande Fratello Vip, comincerà ufficialmente la convinvenza? Chiacchierando con Myriam Catania, Francesco ha svelato di non volerle mettere fretta e di volerle dare il tempo di cui ha bisogno per sistemare le sue cose.

CRISTINA TOMASINI E LA DEDICA D’AMORE A FRANCESCO OPPINI

Dopo aver ascoltato la dichiarazione d’amore del fidanzato, anche Cristina Tomasini ha deciso di fare la stessa cosa pubblicando una dolce dedica su Instagram. “Sei il mio amore, il mio universo, la mia vita, sei il mio tutto. Ti amo follemente“, ha scritto la Tomasini. A risponderle è stata Alba Parietti che, sotto il post, ha commentato così: “Anche lui a te”. Felice dell’avventura che sta vivendo nella casa del Grande Fratello Vip 2020 dove è diventato subito un beniamino del pubblico per la sua ironia, Franceso Oppini si augura di poter ricevere una sorpresa proprio dalla fidanzata nel giorno del compleanno di lei. Ai compagni d’avventura ha raccontato che a fine ottobre sarà il compleanno della fidanzata e di voler ricevere almeno un messaggio da lei. Franceso, infatti, è sicuro che la fidanzata non andrà mai in tv per fargli una sorpresa essendo timida e riservata. Sarà davvero così o Cristina lo sorprenderà?



