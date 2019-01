393 migranti in Libia, soccorsi ai barconi in avaria dopo ore/ Salvini “collaborazione funziona, porti chiusi”

Il problema alla base non è risolto, per nulla, ma almeno 393 vite sono state salvate dalla morte per annegamento in mezzo al mare: i migranti mandati alla deriva sui gommoni al largo della Libia sono stati soccorsi da un mercantile – dopo ore in cui nemmeno rispondevano alle chiamate di Sos – solo dopo l’intervento di Palazzo Chigi che ha intimato la messa in sicurezza delle persone su diversi barconi in avaria davanti alle coste libiche. 143 sono stati riportati a Tripoli, 144 a Misurata, 106 ad al-Khoms: «sono tutti sani e salvi, e riportati indietro, i 393 immigrati recuperati dalla Guardia Costiera libica nella giornata di ieri», affatto sapere poco fa il Viminale in una nota ufficiale sulla destinazione dei migranti salvati dopo la terribile tragedia di due giorni fa dove a morire furono invece 170 persone annegate sempre al largo della Libia. «La collaborazione funziona, gli scafisti, i trafficanti e i mafiosi devono capire che i loro affari sono finiti. Meno partenze, meno morti, la nostra linea non cambia», fa sapere invece il Ministro degli Interni Matteo Salvini.

DI MAIO, NUOVO ATTACCO ALLA FRANCIA

I dati del Viminale sugli sbarchi in questo primo mese del 2019 vedono una drastica riduzione rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando al Governo c’erano Gentiloni e Minniti: «i migranti sbarcati in Italia dall’inizio dell’anno, ad oggi, sono 155. L’anno scorso erano stati 2.730». Le varie nazionalità dichiarate al momento dello sbarco di queste persone salvate e riportate in Libia – dove ricordiamo che i migranti salvati dal naufragio di sabato gridavano «meglio morire annegati che non tornare nei campi libici» – sono 57 provenienti dal Bangladesh, 38 dall’Iraq, 31 dalla Tunisia, 13 dall’Iran, 9 dall’Egitto, 2 dalla Russia, 2 dal Sudan, 2 dal Pakistan, uno dal Gambia. Dopo le forte polemiche contro la Lega e l’intero Governo per quanto riguarda la posizione impassibile di chiusura dei porti, stamane interviene anche l’altro vicepremier Luigi Di Maio che sottolinea come «Abbiamo richiamato la guardia costiera libica perché ci aspettiamo da loro i salvataggi in mare». Durante la stessa intervista a Rtl 102.5, Di Maio ha poi avuto l’occasione di ritornare – per l’ennesima volta – sullo scontro a distanza con la Francia di Macron vista sempre più come il nemico da attaccare su diversi fronti, migranti, Europee, e anche economia. Dopo aver accusato l’Eliseo di “colonizzare” l’Africa, il leader M5s non si placa «Per far restare gli africani in Africa basta che i francesi stiano a casa loro. La Francia cominci ad aprire i porti. I migranti li portiamo a Marsiglia finché non la smettono di stampare a Lione la moneta per l’Africa».

