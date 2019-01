Lite sul prezzo: artigiano preso a colpi di accetta/ Pesaro, arrestati madre e figlio albanesi (Pomeriggio 5)

Brutta avventura, nei giorni scorsi, per un artigiano originario di Fano, il quale è rimasto vittima di una violenta aggressione durante la quale è stato preso a colpi di accetta. L’uomo, titolare di un negozio a Bellocchi, sarà oggi in collegamento con la trasmissione Pomeriggio 5 per raccontare la sua disavventura, fortunatamente solo con qualche ferita e tanta paura. La violenta aggressione, come riporta il portale web ViverePesaro, è avvenuta esattamente nel pomeriggio di quattro giorni fa in via XXI Gennaio a Montecchio di Vallefoglia. Secondo le notizie trapelate, la vittima non avrebbe applicato lo sconto ad una famiglia albanese alla quale aveva fornito una cucina. Si sarebbe trattato di qualche centinaio di euro in meno sul prezzo finale del prodotto realizzato. A quel punto però, madre e figlio non avrebbero affatto preso bene la notizia ed avrebbero così aggredito con violenza l’artigiano. Gli aggressori sono una donna di 70 anni ed il figlio di 40, entrambi di origini albanesi e finiti in manette con le pesanti accuse di lesioni aggravate e rapina.

ARTIGIANO PRESO A COLPI DI ACCETTA: DUE ARRESTI

Oltre ad aver aggredito l’artigiano con un’accetta, infatti, i due aggressori albanesi avrebbero anche derubato l’artigiano di 500 euro in contanti e di due telefoni cellulari a lui appartenenti. Il tutto in seguito ad una lite scaturita dopo un mancato sconto applicato dallo stesso negoziante di Fano. L’imprenditore fanese, infatti, aveva consegnato alla famiglia la cucina a prezzo pieno ma questo non sarebbe andato giù agli aggressori. Madre e figlio hanno così trattenuto la vittima nella loro casa, lo hanno picchiato e poi aggredito con una accetta. Due aiutanti dell’artigiano sono riusciti a scappare all’aggressione e sono stati poi loro a contattare le forze dell’ordine prontamente giunte sul posto scongiurando il peggio. L’artigiano ha riportato ferite da taglio su tutto il corpo ed è stato ricoverato all’Ospedale San Salvatore dove è poi stato operato. Oggi racconterà la sua esperienza alla trasmissione di Canale 5.

© RIPRODUZIONE RISERVATA