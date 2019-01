Maria Amato, morta la donna calpestata in piazza San Carlo/ Ultime notizie, era rimasta tetraplegica

E’ morta Maria Amato, la donna che era stata calpestata a Torino, in piazza San Carlo, il 3 giugno del 2017, durante la finale di Champions League della Juventus. A seguito del panico scoppiato nel capoluogo piemontese, la donna era rimasta travolta dalla folla impaurita, subendo gravissime lesioni che l’avevano lasciata tetraplegica, senza possibilità di muovere gambe o braccia. Inferma da più di un anno e mezzo, la signora di 65 anni era stata ricoverata negli scorsi giorni presso il reparto di rianimazione a seguito di alcune complicazioni, un’infezione che aveva causato il danneggiamento del sistema respiratorio, e questa mattina è giunta la notizia della sua morte. Maria Amato, come scrive l’edizione online di TgCom24, si era presentata al pronto soccorso del Cto di Torino con problemi respiratori e dopo gli esami effettuati dai sanitari era emerso un versamento pleurico.

MARIA AMATO, MORTA LA DONNA CALPESTATA IN PIAZZA SAN CARLO

Dopo il drenaggio, la respirazione era stata aiutata con una ventilazione non invasiva così come voluto dalla stessa paziente, forse ormai stanca di subire continui interventi che poco hanno cambiato la condizione della sua vita. Il trattamento aveva sortito i suoi effetti, poi, attorno alle ore 8:00 di questa mattina, la donna ha iniziato a peggiorare in maniera grave, con il sopraggiungere di un problema cardiovascolare che ha fatto perdere coscienza alla vittima: poco dopo è giunto il decesso, dinanzi ai parenti accorsi al Cto. Con la morte di Maria Amato salgono così a due le vittime di quella terribile notte del 3 giugno 2017, l’altra è la 38enne Erika Pioletti, anch’essa schiacciata dalla folla e deceduta in ospedale dopo pochi giorni di agonia. Quella notte, in piazza San Carlo, 1.500 persone rimasero ferite e sulla vicenda si sta ancora indagando per ricostruire l’esatta dinamica. Forse il tutto è stato causato dallo spray al peperoncino.

