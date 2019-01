SEA WATCH 3 IN ACQUE ITALIANE: OK GUARDIA COSTIERA/ Ultime notizie, Toninelli con Salvini: “Vadano in Olanda”

Nuovi sviluppi per la Sea Watch 3. Dopo la bagarre di ieri, con il ministro dell’Interno Matteo Salvini che ha ribadito la chiusura dei porti e l’indifferenza degli altri paesi europei, la nave dell’Ong è entrata nelle acque territoriali italiane: è a 1 milioni a nord di Punta Maglisi, a largo delle coste di Siracusa. L’ingresso è stato autorizzato dalla Guardia Costiera italiana per le cattive condizioni meteo e per garantire la sicurezza dei 47 migranti a bordo. Il Comando del generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha sottolineato in una nota: «Nella mattinata dello scorso 19 gennaio la nave ‘Sea Watch 3’ ha soccorso, in area Sar di responsabilità libica, 47 migranti su una unità in difficoltà. Terminate le operazioni di soccorso, senza il coordinamento dell’autorità Sar competente, l’unità, a causa delle condizioni meteorologiche in peggioramento, inizialmente procedeva nella navigazione verso Lampedusa e successivamente verso la Sicilia orientale per trovare riparo».

TONINELLI: “VADANO IN OLANDA”

Intervenuto a margine della commemorazione delle vittime della tragedia ferroviaria di Pioltello, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli ha commentato: «Siccome sulla Sea Watch c’è una bandierina olandese che sventola e siccome non mi pare che gli olandesi abbiano ancora detto nulla, trovino la maniera migliore per prendersi in carico i migranti», riporta Il Fatto Quotidiano. Il sindaco di Siracusa Francesco Italia ha teso una mano all’Ong: «Siracusa, città di mare e da sempre porto aperto fa dell’accoglienza un tratto distintivo al quale non intendiamo derogare. Quando ci sono richieste di aiuto da parte di persone in stato di incertezza e di angoscia, anche a causa delle difficili condizioni meteo-marine non si può rispondere, come ha fatto il ministro Di Maio, di rivolgere la prua verso Marsiglia: così si negano solo i diritti sanciti dalle norme internazionali e della navigazione».

