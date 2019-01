SEA WATCH 3 VERSO LAMPEDUSA, SALVINI: “PORTI CHIUSI”/ Ultime notizie, Ong: “si sta abbattendo un ciclone”

La Sea Watch 3 si dirige verso Lampedusa: situazione critica legata alle condizioni metereologica, con il mare in tempesta che mette a repentaglio la vita dei 47 migranti a bordo. La Ong ha sottolineato su Twitter: «Sul nostro mare si sta abbattendo un ciclone mediterraneo, fenomeno meteo piuttosto raro con onde di 7 metri, pioggia e vento gelido. Sea Watch sta navigando in questa tempesta cercando un riparo con a bordo 47 naufraghi soccorsi sabato scorso». Dopo aver parlato di provocazione, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha ribadito nel corso di una diretta Facebook. «Nave Ong Sea Watch sta navigando verso Malta, condizioni meteo in peggioramento. È necessario che Malta la accolga nel proprio porto, mentre Olanda sia pronta a collaborare con La Valletta per gestire sbarco e accoglienza con la regia di Bruxelles. In Italia i porti sono chiusi». (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

SEA WATCH 3 VERSO LAMPEDUSA

Da cinque giorni in mare con 47 persone a bordo, la nave Sea Watch 3 si dirige verso l’Italia. La nave battente bandiera olandese ha soccorso i migranti a nord della Libia lo scorso 19 gennaio 2019, con l’equipaggio che ha lanciato un appello sui social per chiedere aiuto. Ma il ministro dell’Interno Matteo Salvini non cambia idea e chiude i porti: «Ennesima provocazione: dopo aver sostato per giorni in acque maltesi, #SeaWatch3 con 47 a bordo si sta dirigendo verso nostre coste. Nessuno sbarcherà in Italia. Pronti a mandare medicine, viveri e ciò che dovesse servire, ma porti italiani sono e resteranno chiusi», le sue parole su Twitter. A bordo ci sono anche otto minori e desta preoccupazione la situazione meteo: nelle prossime ore è prevista tempesta.

NAVE SEA WATCH 3: L’APPELLO DELL’ONG

L’equipaggio della Sea watch ha chiesto aiuto poche ore fa con una breve nota: «5° giorno senza un porto sicuro per i 47 naufraghi a bordo di SeaWatch. Domani è in arrivo una forte perturbazione da nord-ovest: è prevista tempesta. I nostri ospiti a bordo soffrono molto il freddo. Abbiamo bisogno di un riparo, di un porto sicuro al più presto». L’Organizzazione non governativa ha soccorso i 47 migranti cinque giorni fa: le persone erano a bordo di un gommone in difficoltà nelle acque internazionali a nord di Zuwarah, in Libia. La richiesta di soccorso è stata inoltrata a Libia, Malta e Olanda ma non sono giunte risposte. Un altro caso dopo la Sea Eye, quando giunse l’accordo tra i Paesi europei per la ripartizione: in quell’occasione Salvini parlò di «segnale di debolezza che gli italiani non meritano».

Ennesima provocazione: dopo aver sostato per giorni in acque maltesi, #SeaWatch3 con 47 a bordo si sta dirigendo verso nostre coste. Nessuno sbarcherà in Italia.

Pronti a mandare medicine, viveri e ciò che dovesse servire, ma porti italiani sono e resteranno chiusi. #portichiusi pic.twitter.com/vcGSnuzBzC — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 24 gennaio 2019





